El FBI no consiguió que mi esposo descifrase sus nodos Tor. Le dijeron a un juez que usó su TARJETA GRÁFICA para acceder a la dark web y lo encarcelaron ANTES DEL JUICIO durante 3 años [Eng]

Mi esposo, Conrad Rockenhaus, está injustamente encarcelado en una cárcel del condado. Publico esto aquí porque sois una de las pocas comunidades que comprenderán la realidad técnica y política de cómo acabó allí. Mi marido es un exoperador de Tor y dirigió algunos de los relés y nodos de salida más rápidos del mundo. Esta pesadilla comenzó cuando se negó a ayudar al FBI a descifrar el tráfico de sus nodos de salida.