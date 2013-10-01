edición general
El FBI no consiguió que mi esposo descifrase sus nodos Tor. Le dijeron a un juez que usó su TARJETA GRÁFICA para acceder a la dark web y lo encarcelaron ANTES DEL JUICIO durante 3 años [Eng]

Mi esposo, Conrad Rockenhaus, está injustamente encarcelado en una cárcel del condado. Publico esto aquí porque sois una de las pocas comunidades que comprenderán la realidad técnica y política de cómo acabó allí. Mi marido es un exoperador de Tor y dirigió algunos de los relés y nodos de salida más rápidos del mundo. Esta pesadilla comenzó cuando se negó a ayudar al FBI a descifrar el tráfico de sus nodos de salida.

Ya comentaba Snowden que la mayoría de nodos de entrada y salida estaban comprometidos:

www.schneier.com/blog/archives/2013/10/how_the_nsa_att.html

Y si te niegas a dejarles meter mano pues se inventan cualquier mierda y te enchironan
Hay que ver cómo está china.
The land of freedom
