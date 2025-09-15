El FBI, en el centro de la polémica por su gestión en el asesinato de Charlie Kirk

Este caso ha vuelto a colocar en el centro de la diana a la Oficina Federal de Investigación (FBI) y, concretamente, a su director, Kash Patel. Patel, colocado a dedo por Trump, es una persona con poca experiencia para dirigir una organización de este calibre y, durante estos meses en el cargo, ha emprendido una purga contra su propia institución que la ha dejado carente de personal.