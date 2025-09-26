Fascistas encapuchados tenden emboscadas homófobas en Palencia

Un grupo organizado utiliza apps de citas para tender trampas a personas del colectivo LGTBIQ+ y agredirlas con extrema violencia. En la noche del 13 de septiembre, un hombre de unos 40 años fue brutalmente agredido en el Parque Isla Dos Aguas de Palencia (Castilla y León) por un grupo de fascistas encapuchados que primero le robó el móvil y la cartera, y luego le desfiguró la cara a golpes, causándole fracturas graves y heridas que requirieron más de treinta puntos de sutura. La víctima, consciente del grave peligro para su vida, tuvo que