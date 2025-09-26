edición general
Fascistas encapuchados tenden emboscadas homófobas en Palencia

Un grupo organizado utiliza apps de citas para tender trampas a personas del colectivo LGTBIQ+ y agredirlas con extrema violencia. En la noche del 13 de septiembre, un hombre de unos 40 años fue brutalmente agredido en el Parque Isla Dos Aguas de Palencia (Castilla y León) por un grupo de fascistas encapuchados que primero le robó el móvil y la cartera, y luego le desfiguró la cara a golpes, causándole fracturas graves y heridas que requirieron más de treinta puntos de sutura. La víctima, consciente del grave peligro para su vida, tuvo que

| etiquetas: agresiónes homófobas , fascistas , lgtbiq+ , palencia , encapuchados
#1 Leon_Bocanegra
La chusma de derechas está desatada.
5
TripleXXX #10 TripleXXX
#1 Los hemos dejado campar por sus anchas.
Como decían los chikos del maiz:
No hay que dejarlos que opinen.
El fascismo no es una opinión, es un crimen
0
#9 Toponotomalasuerte
El terrorismo fascista es el problema de España. Y parece que nadie está por la labor de frenarlo. A pedrete le da votos.
3
meneame #6 meneame
#0 @admin La url ya no funciona, han corregido tenden por tienden tanto en el título como en la url diariosocialista.net/2025/09/26/fascistas-encapuchados-tienden-embosca
2
adimdrive #3 adimdrive
La tercera persona del presente de indiicativo de tender no es tienden?

Vaya cantidad de fascistas que están saliendo de las pocilgas. Tendremos que devolverles a sus guaridas a hostias.
2
#5 luckyy
Así empezó la derechita cobarde, los HDP falangistas, en el 36
2
Esku #4 Esku
Fascistas que roban moviles cuando te pegan palizas? Yo conozco un grupo que lo hace y no son los de aqui y tambien le tienen repudia a los homosexuales. No se, podria ser, pero lo del robo me huele raro.
1
BlackDog #7 BlackDog
#4 Fascistas de jovenlandia
0
Chinchorro #8 Chinchorro
#4 Los asesinos de Samuel Luiz le robaron el móvil y eran MUY de aquí.
3
#2 Cuchifrito
¿Ni el titular repasan?
0

