El fascismo no tiene nada de guay
"Quiero dirigirme sobre todo a la gente joven que se cree que Franco fue un tipo guay o que aquellos años de genocidio y exterminio fueron un tiempo plácido y mucho mejor que el que estamos viviendo"
|
etiquetas
:
fascismo
,
juventud
,
opinión
14
3
2
K
157
actualidad
3 comentarios
relacionadas
#1
azathothruna
Es guay para los que creen que fuerza, pensamiento a corto plazo, violencia y desigualdad les beneficia
3
K
49
#3
wendigo
*
El caso es que no iba mal, pero el cierre del articulo me ha recordado al meme del Sr Burns yendo de "joven"
"Si te he soltado este ‘
rollo
’, como tú dices, es para que sepas, ‘
tronco
’, que precisamente el fascismo no tiene ni ha tenido nunca
nada de
guay
".
Lo de ir a tu "rollo" no sabría decir si sigue de moda.... pero fallar con el "tronco" ( hace 25 años o asi creo
) en vez del Bro... no tiene perdón de dios
Saludos
0
K
10
#2
Edheo
ah no? pues con lo que vende últimamente
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
