El fascismo no tiene nada de guay

"Quiero dirigirme sobre todo a la gente joven que se cree que Franco fue un tipo guay o que aquellos años de genocidio y exterminio fueron un tiempo plácido y mucho mejor que el que estamos viviendo"

azathothruna
Es guay para los que creen que fuerza, pensamiento a corto plazo, violencia y desigualdad les beneficia
wendigo
El caso es que no iba mal, pero el cierre del articulo me ha recordado al meme del Sr Burns yendo de "joven" xD

"Si te he soltado este ‘rollo’, como tú dices, es para que sepas, ‘tronco’, que precisamente el fascismo no tiene ni ha tenido nunca
nada de guay".

Lo de ir a tu "rollo" no sabría decir si sigue de moda.... pero fallar con el "tronco" ( hace 25 años o asi creo xD ) en vez del Bro... no tiene perdón de dios

Saludos
Edheo
ah no? pues con lo que vende últimamente
