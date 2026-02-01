La fantasía neocolonial de Peter Thiel en Honduras

Las preocupaciones relativas a las ZEDE y al despojo neocolonialista de las comunidades de la costa norte de Honduras suelen estar relacionadas con el tráfico de drogas, incluido el blanqueo de capitales, afirma Greicy. “Los que van a invertir allí son estadounidenses. Una de las razones es para introducir sus sustancias prohibidas, porque sabemos que eso también está incluido en el acuerdo. También hay blanqueo de capitales, ¿no? Cuando van a las playas, supuestamente para hacer turismo y todo eso, también es blanqueo de capitales