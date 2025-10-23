edición general
2 meneos
22 clics
Una familia con tres hijos okupa un piso turístico en Lekeitio

Una familia con tres hijos okupa un piso turístico en Lekeitio

«No sabemos qué más hacer», cuentan a Radio Nervión los propietarios de un piso vacacional de Lekeitio que ha sido ocupado. Está familia heredó una casa, que con mucho esfuerzo lograron rehabilitar: » Nos gastamos bastante dinero y quedó cómo nuevo. El pasado día 18 llegó una familia, que por el pasaporte es americana, con una reserva de tres días. Les llamamos para decirles que ya se tenían que marchar, había otra reserva y no nos cogían el teléfono. Contestaron que no se iban porqué no tienen dónde ir.

| etiquetas: okupación , pisos turísticos , vivienda , lekeito
2 0 0 K 24 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Ahora toca ver qué pasa con esta ocupación en Lekeitio: » Queremos recuperar lo que es nuestro y estar tranquilos. Nos preocupa su situacion familiar pero quién tiene que actuar es el gobierno vasco, no dejar que recaiga la responsabilidad en un dueño privado».

Si hay gente que no puede pagar una casa, casas donde no vive nadie, y la administración no hace nada, el mercado se regula solo.
2 K 36
jonolulu #4 jonolulu *
#2 Y jugando a ser inversor puedes ganar y perder... No entiendo los lloros
0 K 12
#5 Jarod_mc
#4 por que la casa es SUYA que la envidia y mala leche a los comunistas os hace ver el asco de personas que sois. Tiene razón en que el no es responsable de la situación de esa gente y desde luego es una ilegalidad hacer eso, aunque seguramente por tu manera de pensar querrías que cualquiera que le vaya medio bien le hiciesen lo mismo, asi vais... a ver si con suerte la próxima famili se te mete a ti, aunque por cuestiones higiénicas seguro que ni entrarían
0 K 6
#1 Ovidio
Que hagan como el ex etarra del otro día y llamen a una empresa de fachas para que los largue
1 K 19
#3 okeil
Una ocupación de verdad, nada de que se fueron a por el pan y al volver ... Si el problema de la vivienda te la trae floja, una ocupación a tiempo igual te hace cambiar de opinion ...
0 K 10

menéame