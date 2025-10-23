Una familia con tres hijos okupa un piso turístico en Lekeitio

«No sabemos qué más hacer», cuentan a Radio Nervión los propietarios de un piso vacacional de Lekeitio que ha sido ocupado. Está familia heredó una casa, que con mucho esfuerzo lograron rehabilitar: » Nos gastamos bastante dinero y quedó cómo nuevo. El pasado día 18 llegó una familia, que por el pasaporte es americana, con una reserva de tres días. Les llamamos para decirles que ya se tenían que marchar, había otra reserva y no nos cogían el teléfono. Contestaron que no se iban porqué no tienen dónde ir.