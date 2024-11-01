La familia de Sandra Peña lamenta que la investigación no avanza

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”. Así lo ha afirmado el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores...