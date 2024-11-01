edición general
La familia de Sandra Peña lamenta que la investigación no avanza

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”. Así lo ha afirmado el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... “Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes”. En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. “Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos”. En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado

