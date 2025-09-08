edición general
Una familia se busca la justicia por su mano y apaliza al supuesto agresor sexual de su hija en Barcelona: "¿Te corto el cuello?".

Un hombre recibió una brutal paliza por una familia tras intentar agredir sexualmente a una joven menor de edad. Los hechos ocurrieron en el distrito de Nou Barris (Barcelona) después de que el supuesto agresor sexual se refugió en una tienda de la zona. La chica fue pidiendo ayuda por la calle y los familiares y otros vecinos del barrio entraron al establecimiento para propinarle puñetazos y patadas tomándose la justicia por su mano. Gracias a que el hombre le robó el móvil a la joven, la familia pudo geolocalizarle para encontrarle y vengarse

Robus #12 Robus
Pues ninguna pena, oye.
K 39
#1 Mandri20 *
La justicia por su mano. Lo cual no invalida que sea justo. Pero no es una justicia legal. Todos hemos pensado hacer este tipo de cosas. Y probablemente nos acercaríamos a la barbarie si todos pudiésemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Puedes acabar en la carcel por ello, no porque hayas hecho algo injusto, sino algo ilegal.
K 39
security_incident #6 security_incident
#1 Cuando la ley del hombre no se aplica, la ley natural se abre paso.
K 28
#8 omega7767 *
#1 me gustaría ver si este presunto violador reincide como hacen el resto de sus compañeros o se lo piensa mejor después de este encuentro intenso con los familiares de su amor de verano
K 21
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
#8 Pues probablemente lo volverá a hacer en cuanto se le pase el miedo.
K 11
#14 solojavi
#8 No creo que se le pase la tontería, van demasiados casos de reincidentes, con el agravante de que terminan siendo poco escrupulosos con respetar la vida de sus víctimas para evitar testigos.
Lo que han hecho no es la mejor solución, pero nuestro sistema legal no nos deja demasiado margen para protegernos como sociedad de este tipo de perturbados.
K 8
bronco1890 #3 bronco1890 *
Gracias a que el hombre le robó el móvil a la joven, la familia pudo geolocalizarle para encontrarle y vengarse
Aparte de violador y ladrón, idiota, una joyita de persona.
K 32
#4 Albarkas
Poco le han dado.
K 28
#7 omega7767
#4 menos de lo merecido
K 28
#9 Kuruñes3.0
Pues que se joda hombre, ya ves.
K 23
Pertinax #2 Pertinax *
Casi que voy a editar.
K 19
Supercinexin #13 Supercinexin
Todo mi apoyo a la familia.
K 17
Torrezzno #5 Torrezzno *
Y el problema donde esta? A ver si así se le quitan las ganas de robar y violar
Los gitanos tienen sus propias leyes, en ocasiones muy efectivas
K 13
#15 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
K 8
drocab2012 #11 drocab2012
Por menos que eso Israel te monta un genocidio...
K 6

