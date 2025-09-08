Una familia se busca la justicia por su mano y apaliza al supuesto agresor sexual de su hija en Barcelona: "¿Te corto el cuello?".

Un hombre recibió una brutal paliza por una familia tras intentar agredir sexualmente a una joven menor de edad. Los hechos ocurrieron en el distrito de Nou Barris (Barcelona) después de que el supuesto agresor sexual se refugió en una tienda de la zona. La chica fue pidiendo ayuda por la calle y los familiares y otros vecinos del barrio entraron al establecimiento para propinarle puñetazos y patadas tomándose la justicia por su mano. Gracias a que el hombre le robó el móvil a la joven, la familia pudo geolocalizarle para encontrarle y vengarse