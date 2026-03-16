Faltan vigilantes de seguridad en el Retiro: los trabajadores denuncian déficit de personal y material para vigilar “en condiciones” el parque urbano más visitado de España

Además de velar por la seguridad de los visitantes, los vigilantes de seguridad privada del Retiro se ocupan de hacer cumplir las normas de convivencia dentro de parque y coordinar las aperturas y los cierres. Entre sus funciones también está aplicar las medidas recogidas en el protocolo por condiciones meteorológicas adversas, como balizar las zonas restringidas en caso de alerta amarilla o naranja. Con una extensión de 125 hectáreas de terreno y una media diaria de 50.000 visitantes todo hace pensar que la plantilla que se ocupa de la segurid