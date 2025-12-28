La falta de trabajadores mexicanos ya golpea a sectores clave de la economía de Estados Unidos y podría obligar a cambiar la política migratoria y ampliar visas laborales

“Estados Unidos está resintiendo la falta de mano de obra en prácticamente todas las áreas, como en el campo, en los restaurantes o en la construcción; en los trabajos más duros". Se percibe de manera clara en actividades que requieren alta exigencia física y que no han podido ser sustituidas por completo por la tecnología. Se ha avanzado en mecanización y automatización, pero la producción no puede sostenerse sin la participación directa de las personas. “La tecnología ayuda, pero no elimina la necesidad del trabajador”.