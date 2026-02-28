Los falsos argumentos de Trump para justificar el ataque a Irán

El ataque norteamericano contra Irán carece de un fundamento sólido. A día de hoy, las potenciales armas atómicas que Teherán podría fabricar con su uranio enriquecido continúan siendo una hipótesis remota. La propia Agencia Internacional de la Energía Atómica —organismo dependiente de la ONU que hasta hace unos meses supervisaba el programa iraní— sostiene que Irán dispone de uranio, sí, pero ni en cantidad suficiente ni con la capacidad técnica necesaria para producir una bomba nuclear.
| etiquetas: trump , eeuu , israel , irán , golfo pérsico
Cada vez está más claro que el lobby judío en EEUU es el que manda en el país y todos los presidentes de los últimos años han sido títeres de Israel.
O se para los pies a Israel de una puñetera vez o nos van a llevar a una tercera guerra mundial. Y como dijo Enstein (al menos se le atribuye la frase): "No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras"
A corea del norte nadie la ataca