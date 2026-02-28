Los falsos argumentos de Trump para justificar el ataque a Irán

El ataque norteamericano contra Irán carece de un fundamento sólido. A día de hoy, las potenciales armas atómicas que Teherán podría fabricar con su uranio enriquecido continúan siendo una hipótesis remota. La propia Agencia Internacional de la Energía Atómica —organismo dependiente de la ONU que hasta hace unos meses supervisaba el programa iraní— sostiene que Irán dispone de uranio, sí, pero ni en cantidad suficiente ni con la capacidad técnica necesaria para producir una bomba nuclear.