Fallece Ian Watson, leyenda de la ciencia ficción y la fantasía europea

Hoy os contamos con muchísimo pesar el fallecimiento de Ian Watson, leyenda de la ciencia ficción y la fantasía europea que es muy especial para los aficionados españoles Licenciado en Literatura Inglesa por la Universidad de Oxford, fue profesor en Tanzania, Japón y Birmingham. Ganó el John W. Campbell Memorial por su primera novela Incrustados (1973) y desde entonces ha obtenido prácticamente todos los premios del mundo de la literatura de ciencia ficción.