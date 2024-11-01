edición general
3 meneos
324 clics

Fallece Einstein  

Einstein ha fallecido a la edad 38 años en Knoxville (EEUU). Su extraordinaria capacidad le permitía usar más de 200 palabras.

| etiquetas: fallece , einstein , loro gris
3 0 0 K 53 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 53 actualidad
Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
DEP.
Un puto genio, en MNM estaría 24/7 comentando en todos los hilos.
0 K 20
azathothruna #2 azathothruna
Loro africano, que falto en el resumen y en las etiquetas
0 K 17
ombresaco #3 ombresaco
#2 un olvido tonto lo tiene cualquiera
0 K 12

menéame