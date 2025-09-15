edición general
Fallece Daniel Lacalle, el intelectual del movimiento obrero

Se nos ha ido el gran pensador de las clases trabajadoras y del movimiento obrero en España, persona que, con sus investigaciones y escritos, nos habló, con décadas de adelanto, de las transformaciones del mundo del trabajo que hoy son mayoritarias. La precarización de los técnicos y profesionales, el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y su relación con el mundo del trabajo, las nuevas expresiones de resistencia y de conflicto salarial en España, la temporalidad en los jóvenes y una larga relación de temas (...)

Doisneau #1 Doisneau
De momento apenas hay noticias acerca de su fallecimiento, me he enterado via twitter por Alberto Garzon:

Me acabo de enterar del fallecimiento de Daniel Lacalle, intelectual comunista y autor de estudios sobre la clase obrera en España. Siempre fue amable y estuvo dispuesto a ayudar a su organización, PCE-IU. Que en paz descanse. Mis condolencias a su familia y a su hijo


#2 DobleCapital
Pues no lo conocía, por un momento creí que era el Lacalle liberal.
Doisneau #3 Doisneau *
#2 tenia un perfil muy curioso, ingeniero aeronautico y sociologo, su padre fue ministro durante la epoca franquista, si bien el era militantr del PCE. No era alguien especialmente conocido mas alla de la esfera academica, y en la etapa de la transicion, pero escribio libros y ensayos muy interesantes sobre el marxismo, que creo que merece la pena darles difusion aunque sea a pesar de la noticia de su fallecimiento.

Ademas, esta emparentado con el Lacalle con el que le has confundido.
