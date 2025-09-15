Fallece Daniel Lacalle, el intelectual del movimiento obrero

Se nos ha ido el gran pensador de las clases trabajadoras y del movimiento obrero en España, persona que, con sus investigaciones y escritos, nos habló, con décadas de adelanto, de las transformaciones del mundo del trabajo que hoy son mayoritarias. La precarización de los técnicos y profesionales, el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y su relación con el mundo del trabajo, las nuevas expresiones de resistencia y de conflicto salarial en España, la temporalidad en los jóvenes y una larga relación de temas (...)