FACUA amplía su denuncia en Fiscalía contra la agencia fantasma anunciada por Vito Quiles: la intervención de su web por el FBI es un fake

La asociación pide que se investigue el papel de Quiles en los hechos ya que ha manifestado que llevaba "meses" siendo conocedor de "múltiples quejas" y "denuncias públicas" contra UtopiaViajes.

27 comentarios
Comentarios destacados:        
StuartMcNight #6 StuartMcNight
#5 Es un bulo evidente cuando haya docenas de denuncias de FACUA que nada tienen que ver con Vito Quiles.

BULERO.
#24 juanitoborromea
#6 buleria, buleria, tan dentro del alma mía!
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Cuantos seguidores de Vito habrán sido estafados y están acudiendo a FACUA? xD
garnok #3 garnok
#2 que va, dirán que ellos tienen mucha libertad y que hacen lo que les da la gana con su dinero y que no te metas en como lo gastan o lo invierten
StuartMcNight #4 StuartMcNight *
#1 Las denuncias de FACUA son públicas y demuestran que tu comentario es mentira. @admin si el reporte bulo no vale para esto… desactivadlo y dejamos los paripes.

#2 No te creas. En #1 tienes un ejemplo de que no cuando son estafados dejan de lamer bota.
alcama #5 alcama
#4 Tendrás que demostrar que es bulo. Reportandolo no es suficiente
kratos287 #13 kratos287
#1 #5 «Facua-Consumidores en Acción o simplemente Facua es una organización no gubernamental española, dedicada desde 1981 a la defensa de los derechos de los consumidores. Su nombre proviene de «Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía». Desde 2003 es una asociación de ámbito nacional.[1] Tiene su sede central en Sevilla, en la calle Bécquer, 25 B.[1]»

Creo que estaban antes que el susodicho, por lo que se confirma que tu afirmación es totalmente falsa a la par que absurda.
victorjba #8 victorjba
Un mentiroso profesional implicado en una estafa, qué chorprecha.
Justiciero_Solitario #21 Justiciero_Solitario
#19 Una imagen estática colgada en al raíz del mismo servidor y con ese nombre? utopiaviajes.com/Untitled.png
#11 tierramar *
Otra estafa de Abascal es que van de antiinmigración, pero en realidad fomentan la inmigración latina, porque les da votos www.elconfidencial.com/espana/2023-07-21/vox-lanza-conquista-voto-hisp
Justiciero_Solitario #16 Justiciero_Solitario
#11 ¿Y que tiene que ver eso con esta noticia? :calzador:
#25 juanitoborromea
#11
La inmigracion latina que es ded erechas y católica, vaya tiro en el pie para la izquierda. xD xD
Justiciero_Solitario #10 Justiciero_Solitario *
Desde luego que había que ser páguela o haber visto muchas películas de Hollywood para pensar que esa Web había sido intervenida por el FBI. Solo basta con ver en anuncio en un png de una pésima calidad llamado Untitled.png :palm:
Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 Ni idea de si es cierto pero el FBI cuando secuestra webs lo hace asi de cutre, a ver si te crees que ponen un FAQ explicando las razones. Yo he visto casos reales y era una imagen estatica
Connect #12 Connect
Yo no he podido leer nada. Es un muro de pago? ¿Se pueden enviar ahora artículos en muro de pago?
Overmind #20 Overmind
#12 Yo al principio tampoco. Después en modo vista de lectura... Tampoco. Pero al volver atrás, de repente me ha aparecido la página completa. No entiendo nada.
thorpedo #17 thorpedo
Lo siento por los estafados pero la gente tiene que aprender dos cosas, si es demasiado bueno para ser cierto no lo es y no hacer caso a zotes como este en redes sociales
#23 juanitoborromea
La anunciaron muchos influencers pero lo que importa es acusar a vito quiles.
Ridiculo.
SmithW6079 #27 SmithW6079
Tercera noticia de este gañan en portada, el nuevo supervillano de meneame xD xD
Expat_Guinea_Ecuatorial #18 Expat_Guinea_Ecuatorial
FACUA dejando claro otra vez que son un brazo politico podemita, lo de consumidores y usuarios es una tapadera
Cehona #22 Cehona
#18 Velando por los intereses ciudadanos, por aquellos que Vox dicen defender y no han aprobado una sola medida social en estos siete últimos años.
¿A que españoles, muy españoles defiende?  media
Andreham #26 Andreham
#18 Una web estafa y la culpa es de FACUA por denunciar?

FACUA no existía antes de Podemos?
dunachio #9 dunachio
#1 y a ti solo te interesa defender a toda esta gentuza. ¿Estás a sueldo de El Condenas?
#14 mcfgdbbn3 *
#1: Te informo de que tu comentario está siendo acribillado a negativos. :-D
Veo que te ha caído otro más... la avalancha parece muy contundente. o_o
He actualizado y veo que ha caído uno más, es una #lluvia_de_negativos. :-|
Y otro más... ¡La situación está fuera de control, te van a fundir a #negativos! :-S
#15 Cilantro
#1 ya solo falta que nos señales qué tiene eso de malo. Por mi como si le denuncian por preferir la pepsi a la cocacola.
