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La factura de la reparación de la infraestructura energética del Golfo alcanza ya los 25.000 millones de dólares

La factura de la reparación de la infraestructura energética del Golfo alcanza ya los 25.000 millones de dólares

Los daños y paradas reportadas afectan a plantas de gas natural licuado (GNL), refinerías, terminales de combustible e instalaciones críticas de conversión de gas a líquidos en toda la región, según Rystad Energy. Los costes de reparación y restauración de la infraestructura energética hasta la fecha podrían alcanzar al menos los 25.000 millones de dólares y se espera que aumenten aún más. Es probable que el gasto esté impulsado principalmente por la ingeniería y la construcción, seguidas de equipos y materiales.

| etiquetas: plantas energéticas , guerra , irán , golfo , factura , reparación
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14 comentarios
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv *
Lo lógico es que esta reparación sea a cargo de los agresores que iniciaron el ataque ilegal, es decir, israel y estados unidos.

También deberían compensar a toda la humanidad por el incremento de los costes del día a día ocasionados por su agresión ilegal. En España los agresores deberían tener la colaboración del PP, Vox y sus simpatizantes para sufragar dicho incremento del costes en lo que nos afecta a los españoles. Por cierto, los cloaqueros-otanejos de MNM están muu calladitos en el fondo de sus cavernas.
1 K 27
#8 Pitchford *
#2 #7 Ya me gustaría que tuvieran que soltar la pasta USA e Israel para dejar de recibir misiles de Irán, pero antes de aceptar pagar le lanzarían un pepino nuclear, de aviso y sin víctimas supongo. Es lo que tiene ser un Estado con armas nucleares, que cualquiera sin ellas no se puede pasar de la raya contigo..
2 K 42
Yoryo #10 Yoryo
#7 ¿Cómo era aquello de las multinacionales americanas que denunciaban y reclamaban a los estados por lo que habían dejado de ganar?
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shake-it #12 shake-it
Netanyahu paga la guerra, primer aviso.
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#13 Pitchford
#11 Lo dudo mucho, mira 8.. Quizá los paises del Golfo paguen algo a Irán, pero dudoso también..
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#1 Pitchford
Habrá que ver el coste final y quien paga su reparación, así como el resto de destrozos de la guerra, que será mucho mas alto..
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smilo #2 smilo
#1 quien paga su reparación? Pues los consumidores con el precio del petroleo más alto, quien sino
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Yoryo #11 Yoryo
#1 Si se les hizo pagar a los alemanes la WWII, tambien se puede hacer en esta guerra.
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tul #4 tul
nada de que preocuparse que para estos problemillas hemos invertido un chorrazo de billones en IA, en un pimpam la ia te lo soluciona xD xD xD
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Rogue #3 Rogue
Yo ya solo pienso que es viernes y ya no trabajo hasta el día 7 de abril
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Huaso #6 Huaso
#3 filosofía Cholista. Partido a partido! :-D
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XtrMnIO #14 XtrMnIO
Que le pasen la factura al Netanyahu y al Trump.
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Yoryo #9 Yoryo
Menuda factura pendiente de EEUU & Israel :troll:
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XavierGEltroll #5 XavierGEltroll
#1lo pagarán los mexicanos.
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