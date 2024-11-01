La factura de la reparación de la infraestructura energética del Golfo alcanza ya los 25.000 millones de dólares

Los daños y paradas reportadas afectan a plantas de gas natural licuado (GNL), refinerías, terminales de combustible e instalaciones críticas de conversión de gas a líquidos en toda la región, según Rystad Energy. Los costes de reparación y restauración de la infraestructura energética hasta la fecha podrían alcanzar al menos los 25.000 millones de dólares y se espera que aumenten aún más. Es probable que el gasto esté impulsado principalmente por la ingeniería y la construcción, seguidas de equipos y materiales.
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También deberían compensar a toda la humanidad por el incremento de los costes del día a día ocasionados por su agresión ilegal. En España los agresores deberían tener la colaboración del PP, Vox y sus simpatizantes para sufragar dicho incremento del costes en lo que nos afecta a los españoles. Por cierto, los cloaqueros-otanejos de MNM están muu calladitos en el fondo de sus cavernas.