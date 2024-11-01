Factor esponsor del Israel Premiet Tech fuerza al dueño del equipo a cambiar el nombre y la bandera del mismo [EN]

"Ya he dicho al equipo que: Sin un cambio de nombre y sin un cambio de bandera, no continuaremos" dice Gitelis. Adam (el dueño) dice que se mantendrá la bandera. Las reglas de la UCI indican que los equipos tienen hasta el 15 de Octubre para registrar la nacionalidad del equipo. Gitelis indico: "No es un problema de estar bien o no. Se ha generado demasiada controversia alrededor de nuestra marca y mi responsabilidad es con los trabajadores e inversores [...] Hay demasiada controversia que no debemos tener alrededor de nuestra marca"