Factor esponsor del Israel Premiet Tech fuerza al dueño del equipo a cambiar el nombre y la bandera del mismo [EN]

"Ya he dicho al equipo que: Sin un cambio de nombre y sin un cambio de bandera, no continuaremos" dice Gitelis. Adam (el dueño) dice que se mantendrá la bandera. Las reglas de la UCI indican que los equipos tienen hasta el 15 de Octubre para registrar la nacionalidad del equipo. Gitelis indico: "No es un problema de estar bien o no. Se ha generado demasiada controversia alrededor de nuestra marca y mi responsabilidad es con los trabajadores e inversores [...] Hay demasiada controversia que no debemos tener alrededor de nuestra marca"

#1 R2dC
Dedicado a todos esos que ladraban "las protestas no funcionan".

De regalo adjunto imagen con el resto de sponsors. Cuando más arriba a la derecha izquierda, más dinero habrá puesto, imagino.

#3 eltoloco
#1 Skoda, es decir Grupo Volkswagen. Tomad nota.

#5 reivaj01
#1 ¿De verdad, estás justificando tirar unas vallas por detener un genocidio?
Estaban heridas, ¿Sabes? Y los yihadistas de la kale borroka salieron corriendo en vez de socorrerlas.

#6 R2dC
#5 A Ayuso le podremos quitar las vallas, pero jamás le quitaremos su libertaz!

A su novio en cambio... :troll:
www.meneame.net/story/jueza-abre-juicio-oral-contra-novio-ayuso-fraude

#7 zaskar
#1 En esa imagen creo que están mezclados tanto sponsors como proveedores. De hecho, en la web del equipo los agrupa a todos como "Partners". Sin embargo, Factor, Ekoï, Black Ink, Dare 2B, Selle Italia, Elite, etc. son todos proveedores (bicicletas, cascos, ruedas, indumentaria, sillines, rodillos de entrenamiento,...).

israelpremiertech.com/our-gear/

La responsabilidad no es la misma si eres un patrocinador, un colaborador o un proveedor.

israelpremiertech.com/our-gear/

La responsabilidad no es la misma si eres un patrocinador, un colaborador o un proveedor.

#4 XtrMnIO
Aunque el genocida se vista de seda, genocida se queda.

#2 IsraelEstadoGenocida
Ojalá Factor se retirase y tuvieran que correr con bicicletas del Carrefour


