Los fabricantes de automóviles chinos están en rumbo de colisión

La industria del motor china parece una fuerza imparable. BYD y Geely suplantan a las marcas internacionales. Su tecnología de baterías es la más avanzada. China es ahora el mayor exportador de vehículos, llevando a EE.UU. y a la UE a imponer aranceles. Pese a ello, muchos de sus fabricantes se dirigen hacia el colapso, por una despiadada guerra de precios que ha durado más de 2 años. Las firmas de eléctricos más pequeñas no son inmunes. En 2024, por primera vez, salieron del mercado más empresas de eléctricos que las que entraron.

Andreham
La competencia es mala lol

Señor, ya hasta pelean la ley de oferta y demanda, con tal de decir cosas malas de China.
mishagen
#1 si la entendemos como una guerra que sigue una estrategia de tierra quemada... Si. Puede ser muy mala.
Pixmac
El problema en China no es tan distinto al de Europa. Hay muchos fabricantes y muchos de ellos tienen varias marcas. Lo que pasará es que cerrarán fabricantes o eliminarán marcas (Geely, entre otros, debería hacerlo) para rebajar los costes y no competir entre ellas. Es lo mismo que debería hacer Stellantis, que 14 marcas son muchas.
Verdaderofalso
#3 14 marcas y todas ofrecen lo mismo
Tks4dTip
¿Este periodista sabe qué quiere decir suplantar? Con leer menos de veinte palabras ya cuesta seguir.
Destrozo
No como los fabricantes europedos, que van viento en popa.
yarkyark
No esta diciendo nada malo de China. Esta explicando la situación actual de un sector industrial en China. Que parece que no se puede hablar de China aquí.

Lo que está diciendo que pasa en el mercado Chino es lo que lleva pasando en Europa con la industria del Automóvil: absorciones, fusiones, quiebras y en definitiva concentración de la industria del automóvil en manos de unos pocos que son los que pueden seguir compitiendo ya que cada vez se vuelve mas caro implementar nuevas tecnologías y a…   » ver todo el comentario
