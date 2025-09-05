Los fabricantes de automóviles chinos están en rumbo de colisión

La industria del motor china parece una fuerza imparable. BYD y Geely suplantan a las marcas internacionales. Su tecnología de baterías es la más avanzada. China es ahora el mayor exportador de vehículos, llevando a EE.UU. y a la UE a imponer aranceles. Pese a ello, muchos de sus fabricantes se dirigen hacia el colapso, por una despiadada guerra de precios que ha durado más de 2 años. Las firmas de eléctricos más pequeñas no son inmunes. En 2024, por primera vez, salieron del mercado más empresas de eléctricos que las que entraron.