Los fabricantes de automóviles chinos están en rumbo de colisión

La industria del motor china parece una fuerza imparable. BYD y Geely suplantan a las marcas internacionales. Su tecnología de baterías es la más avanzada. China es ahora el mayor exportador de vehículos, llevando a EE.UU. y a la UE a imponer aranceles. Pese a ello, muchos de sus fabricantes se dirigen hacia el colapso, por una despiadada guerra de precios que ha durado más de 2 años. Las firmas de eléctricos más pequeñas no son inmunes. En 2024, por primera vez, salieron del mercado más empresas de eléctricos que las que entraron.
| etiquetas: china , automóvil , byd , geely , great wall motor , dongfeng , batería , neijuan
Señor, ya hasta pelean la ley de oferta y demanda, con tal de decir cosas malas de China.
Lo que está diciendo que pasa en el mercado Chino es lo que lleva pasando en Europa con la industria del Automóvil: absorciones, fusiones, quiebras y en definitiva concentración de la industria del automóvil en manos de unos pocos que son los que pueden seguir compitiendo ya que cada vez se vuelve mas caro implementar nuevas tecnologías y a… » ver todo el comentario