5
meneos
20
clics
Exuberancia IA en Wall Street: Nvidia roza los 5 billones de valor en bolsa eclipsando a Microsoft y Apple
Las acciones de Nvidia se disparan al calor de sus planes de producir chips en EEUU y eclipsan el ascenso de Microsoft o Apple por encima de los 4 billones en bolsa.
|
etiquetas:
:
nvidia
,
apple
,
microsoft
actualidad
6 comentarios
#2
OdaAl
La ostia va a ser tan épica que se va a oir desde fuera del sistema solar
2
K
25
#3
powernergia
Como para fiarse de los "analistas".
#2
Eso pensaba yo, pero parece que el mercado opina de otra manera.
Ya veremos quien tiene razón.
1
K
22
#4
Esku
#2
Eso espero, y espero que con ello el precio de las graficas baje notoriamente porque se estan convirtiendo en un objeto de lujo. La gama baja ya ni existe, y la gama media cuesta lo que antes era la media alta. De esta ultima mejor ni hablamos.
1
K
21
#1
Iori
Algo mas se ha disparado UPS...
0
K
7
#5
Selection
Sinceramente viendo todos los indicativos...
Entre que la moneda FIAT está sobre emitida y es básicamente basura sin valor que los gobiernos utilizan para camuflar su incompetencia.
Entre el FOMO de los inversores que quieren ganar hasta el último euro.
Entre lo poco que cobran los trabajadores a día de hoy.
Entre las falsas ilusiones de la IA que, aunque es muy impresionante, ni de lejos cumplirá lo que prometen.
Me da que se está cocinando un crack similar al del 29 la verdad. Lo difícil es saber por donde romperá.
0
K
7
#6
nosomosnaiderl
Pero billones españoles o americanos? 1.000.000.000.000 vs 1.000.000.000
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
