·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7954
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6461
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6541
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
6049
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4374
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
577
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
488
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
450
Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"
615
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales
378
Javier Ruiz desmonta los tres pasos de Miguel Ángel Rodríguez que Ayuso siempre utiliza para huir de sus escándalos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
8
clics
Extremoduro - Jesucristo García (Plastic RTVE, 1989)
Concreté la fecha de mi muerte con Satán, Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies.
|
etiquetas
:
extremoduro
,
robe iniesta
6
2
0
K
58
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente