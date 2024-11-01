edición general
Extremoduro - Jesucristo García (Plastic RTVE, 1989)

Concreté la fecha de mi muerte con Satán, Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies.

| etiquetas: extremoduro , robe iniesta
