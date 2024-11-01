Extremadura a través del paladar: siete platos típicos del recetario extremeño  

Recorrer Extremadura a través de sus platos es adentrarse en un viaje que despierta los sentidos. Es sentir la tierra en esa cucharada de migas, la dehesa en el aceite que baña un pan crujiente y la historia en cada guiso que con su olor invade la casa desde hace siglos.Hoy recorremos Extremadura a través del paladar y recogemos ocho platos que tienen mucho acento extremeño; desde las migas hasta el potaje de vigilia: así sabe Extremadura.