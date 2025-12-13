edición general
La extrema derecha europea celebra el ataque de Trump a la UE

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos reafirma los vínculos que Donald Trump mantiene con la extrema derecha europea, que celebra la ofensiva contra las estructuras de la UE. Esta injerencia estadounidense choca con el ultranacionalismo que ellos mismos fomentan, estas formaciones comparten buena parte del ideario trumpista, sobre todo en materia de inmigración, por ello, la declaración de intenciones de Trump de interferir en la política europea, se contradice paradójicamente con su ultranacionalismo.

cenutrios_unidos
Vendepatrias. Lo de siempre.
Sandevil
#1 Vendepatrias para patridiotas, añado.
Findeton
#1 Vendepatrias son los que quieren que Bruselas controle España.
calde
#3 Tú querrías que nos controlase Trump (más aún), como hizo Milei después de llevar al país al borde de la quiebra y la suspensión de pagos.

No eres capaz de ver qué tú para él eres un ser inferior. Sólo piensas en poder especular más, como Milei, no? Que todo se pueda vender y comprar, niños incluidos.
oceanon3d
#6 Deja que de pena ... por osmosis inversa ayuda al progresismo. :troll:

Seguramente sea de las primeras víctimas de este neoliberalilsmo de moda de "el que tenga bien y si no que se joda"
Findeton
#6 Jajaja, ¿Realmente crees que Milei llevó a Argentina al borde de la quiebra?

En fin, para eso está mnm, para las risas. Por cierto, ¿cuántos niños ha vendido Milei?
DonaldBlake
#1 "Dime de qué presumes y te diré de lo que careces".

Ese dicho les va como pulserita a la muñeca.
azathothruna
#1 La "democrata" venezolana que recibio el nobel tambien lo es.
Maduro es un imbecil dictador ineficiente/corrupto, pero sabe que los colonizadores no son de fiar
javibaz
#1 y los de siempre.
nosomosnaiderl
Tanto a Trump, como a Putin, les gustaría que Europa se destruyera a sí misma. En una Europa dividida, gobernada por líderes de extrema derecha, qué les une? Su odio a los inmigrantes y su apego a la religión cristiana.
manzitor
La Estrategia de Seguridad de US es clara, si quieren seguir siendo una potencia hegemónica su economía debe permitirlo, y hoy por hoy eso no es posible frente a China. Su prioridad es esa caiga quien caiga.
quitamelpiedencima
Cada país percibe a la administración Trump con diferentes perspectivas. No hay liderazgo desde Bruselas y esta es la mayor debilidad de Europa.
Battlestar
Propongo contraatacar con armas de destrucción masiva. Pongámosles el burrito sabanero en bucle, aunque luego nos acusen de crímenes de lesa humanidad.
ElenaCoures1
"Emisarios de un oligarca próximo a Putin agitan a la ultraderecha en Madrid: “Estamos ganando la batalla de la propaganda”"
www.meneame.net/story/emisarios-oligarca-proximo-putin-agitan-ultrader
Esa ultraderecha; esa
NanakiXIII
El enemigo en casa. Pero vamos, lo vemos aquí todos los días. Y en youtube, y en twitter, y en...
