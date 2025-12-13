La extrema derecha europea celebra el ataque de Trump a la UE

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos reafirma los vínculos que Donald Trump mantiene con la extrema derecha europea, que celebra la ofensiva contra las estructuras de la UE. Esta injerencia estadounidense choca con el ultranacionalismo que ellos mismos fomentan, estas formaciones comparten buena parte del ideario trumpista, sobre todo en materia de inmigración, por ello, la declaración de intenciones de Trump de interferir en la política europea, se contradice paradójicamente con su ultranacionalismo.
| etiquetas: estados unidos , europa , ultraderecha , vínculos , estrategia , donald trump
No eres capaz de ver qué tú para él eres un ser inferior. Sólo piensas en poder especular más, como Milei, no? Que todo se pueda vender y comprar, niños incluidos.
Seguramente sea de las primeras víctimas de este neoliberalilsmo de moda de "el que tenga bien y si no que se joda"
En fin, para eso está mnm, para las risas. Por cierto, ¿cuántos niños ha vendido Milei?
Ese dicho les va como pulserita a la muñeca.
Maduro es un imbecil dictador ineficiente/corrupto, pero sabe que los colonizadores no son de fiar
www.meneame.net/story/emisarios-oligarca-proximo-putin-agitan-ultrader
Esa ultraderecha; esa