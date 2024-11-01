La extrema derecha crece gracias al analfabetismo ciudadano sobre el funcionamiento real del sistema

La ignorancia de los ciudadanos sobre las competencias autonómicas son el caldo de cultivo de la desinformación ultraderechista en España. ¿De quién depende la gestión de la sanidad, la educación o la vivienda en España? gran parte de la ciudadanía desconoce el reparto de competencias. Este vacío de información está siendo aprovechado por la extrema derecha para difundir bulos y responsabilizar al Gobierno central de decisiones que, en realidad, corresponden a las autonomías.