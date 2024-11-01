edición general
La extrema derecha crece gracias al analfabetismo ciudadano sobre el funcionamiento real del sistema

La ignorancia de los ciudadanos sobre las competencias autonómicas son el caldo de cultivo de la desinformación ultraderechista en España. ¿De quién depende la gestión de la sanidad, la educación o la vivienda en España? gran parte de la ciudadanía desconoce el reparto de competencias. Este vacío de información está siendo aprovechado por la extrema derecha para difundir bulos y responsabilizar al Gobierno central de decisiones que, en realidad, corresponden a las autonomías.

3 comentarios
cocolisto #2 cocolisto
Pues no,yo creo que hay mucha ignorancia y mucho hijo de fruta.Y luego están los analistas "expertos"que cada vez que abren la boca les dan más pábulo.
tsukamoto #1 tsukamoto *
V{0x1f622}X lovers = anal-fabetos
.....mas que nada porque son tan imbeciles, hay que decir-lo alto y claro, que votan a quien luego les va a dar por el culo
#3 Pitchford
Pues mira, anuncios de educación política y cívica en RTVE, en lugar de las tonterías de promoción propia repetitivas que mete como alternativa a la publicidad comercial.
