La extraña ruta del río Níger [Eng]

El mapa muestra el recorrido del río Níger, uno de los ríos más extraordinarios de África precisamente por su inusual trazado en forma de medialuna. En lugar de fluir directamente hacia el oeste, hacia el cercano Océano Atlántico, que está a sólo 240 km (150 millas) de distancia en su fuente, describe una curva amplia, moviéndose inicialmente hacia el noreste hacia el Sahara, para luego girar bruscamente hacia el sureste en dirección al Golfo de Guinea. Finalmente desemboca en el océano Atlántico, pero a través de Nigeria.

Esto pasa más de lo que se piensa con los ríos. Las cuencas hidrográficas a veces toman formas extrañas. Por ejemplo el río Garona nace en la Vall d'Aran y acaba en Francia, pero a pocos metros del nacimiento, nace también un afluente del Segre, que acaba en el Ebro.
Deben ser cosas de la gravedad...
pues para 4000km que hace, nace a 850m de altura, esperaba más
aunque el nilo pone que a 1100m
