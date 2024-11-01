Exteriores convoca "urgentemente" a la encargada de negocios de la Embajada de Israel por el abordaje a la flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para trasladarle su más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla Global Sumud, en la que hay españoles.
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Me provocan admiración.
Joderr............
Que ya ni tenemos embajador, solo encargado de negocios.
esa gentuza no respeta las minimas normas de convivencia