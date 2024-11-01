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Exteriores convoca "urgentemente" a la encargada de negocios de la Embajada de Israel por el abordaje a la flotilla

Exteriores convoca "urgentemente" a la encargada de negocios de la Embajada de Israel por el abordaje a la flotilla

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado "urgentemente" este jueves a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para trasladarle su más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla Global Sumud, en la que hay españoles.

| etiquetas: exteriores , convoca , encargada de negocios , embajada israel , flotilla
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7 comentarios
11 2 0 K 140 actualidad
Deviance #2 Deviance
Los cojones como el caballo de espartero para acercarse ahí sabiendo que esa gentuza no tienen escrúpulos a la hora de matar.....
Me provocan admiración.
Joderr............
3 K 52
A.more #1 A.more
Un cachetito. No han asesinado bastante como para mandarlos a la mierda?.
2 K 42
Priorat #4 Priorat *
#1 Será que no hay quejas cada 2 por 3 de Israel contra España por lo que hace este gobierno.

Que ya ni tenemos embajador, solo encargado de negocios.
2 K 41
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
#1 ¿Mandarlos a la mierda? Lo que habría que hacer es una orden de arresto y juzgar por crimenes contra la humanidad a todo sionista financiado por el gobierno sionista que haya en España, empezando por la organización terrorista ACOM
2 K 42
security_incident #3 security_incident
Todavía está viva y coleando por España esa genocida hija de puta?
1 K 25
Dene #7 Dene
"convoca"??? que les convoque en el aeropuerto y les eche a todos de una puta vez
esa gentuza no respeta las minimas normas de convivencia
0 K 12
TipejoGuti #5 TipejoGuti
uff, preocupadísima que se habrá quedado la pedazo sionista...
0 K 11

menéame