edición general
1 meneos
3 clics

Expulsión sin salida: la guerra en Gaza, un año después

El primer año de guerra en Gaza ha llevado al desplazamiento forzado del 85% de la población. A pesar de ser un elemento central del conflicto, existen poc

| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente
1 0 0 K 6 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 6 actualidad

menéame