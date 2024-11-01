La explosión silenciosa: la IA no destruirá empleos, los multiplicará

La narrativa de la sustitución manda en la inteligencia artificial pero uno empieza a no fiarse. No sólo porque decir que la IA va a ocupar nuestro lugar y dejarnos a todos sin curro es una clara estrategia de márketing que muestra a la tecnología como invencible, sino también porque separa a los iniciados de la secta del vulgo ignorante: “¿¿¿Es que no veis lo que está pasando???”. En la semana que culmina el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, merece la pena ir un poco más allá.
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"La encuesta de Adecco-Infoempleo de 2025 confirma la línea: el 89,66% de las empresas españolas declara no haber tenido ningún impacto significativo de la IA en contratación o despidos."
Esto no lo veo como un alegato en contra del "la IA nos quita el trabajo" sino una suerte de radiografía de un país con un % alto de empresas de sector primario y servicios. Y aún descontando esas, lo que quedan son una mayoría de PYMES o microempresas donde es inviable meter… » ver todo el comentario
- La IA es un gran apoyo p.ej para traducir, pero necesitas supervisar con un traductor que conozca a fondo el idioma de origen si no quieres jugártela en cualquier cosa que necesite un mínimo de profesionalidad.
En IT la IA ayuda un montón, pero:
- No sustituye el trato con el cliente y la traducción de requisitos
- No sustituye a programadores senior y arquitectos de software, cojea mucho cuando se enfrenta a problemas que no son triviales. Para cosas… » ver todo el comentario
Ahora ya no se da esa situación grandes crecimientos económicos porque no chocamos con limites de recursos, tanto energéticos como de materiales, ya no es posible esos grandes crecimientos, y en este entorno, las IA provocan perdidas de empleo que además retroalimentan un menor crecimiento.
"Cuando una tecnología abarata el uso de un recurso, la demanda total de ese recurso crece"
Y no habia visto ese punto... El articulo se me hizo muy interesante, aunque sea, mínimamente para reflexionar sobre el tema desde otro punto de vista.
Este año le pedí que me hiciese un proyecto de despliegue de una herramienta específica en 6 países europeos y con 8 empresas diferentes. El tema de los países era para la legislación de cada país. Y fue al reves: el 10% fue muy bueno, el 80% bien y un 10% horrible. Me planteó soluciones que eran muy avanzadas y reflexionadas.
El problema del artículo, es que fija la foto a día de hoy.… » ver todo el comentario
Un trabajador sin conocimientos informáticos lo ha creado desde 0 con IA en una semana. Literalmente el puto programa habrá costado la cuota de pago del chat gpt de turno de 1 mes.
El programa no va tan bien como el trabajo de personas pero es muchísimo más barato y el trabajo sigue saliendo adelante así que en dirección están encantados.