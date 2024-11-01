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La explosión silenciosa: la IA no destruirá empleos, los multiplicará

La narrativa de la sustitución manda en la inteligencia artificial pero uno empieza a no fiarse. No sólo porque decir que la IA va a ocupar nuestro lugar y dejarnos a todos sin curro es una clara estrategia de márketing que muestra a la tecnología como invencible, sino también porque separa a los iniciados de la secta del vulgo ignorante: “¿¿¿Es que no veis lo que está pasando???”. En la semana que culmina el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, merece la pena ir un poco más allá.

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , empleo , trabajo , sociologia
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9 comentarios
7 1 0 K 73 tecnología
#1 Cuchifrito
Por cero.
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Supercinexin #2 Supercinexin
La IA enriquecerá a una élite de oligarcas que ya prácticamente son una Mafia que ha devorado la sociedad occidental. Lo de "los empleos" es algo que sólo interesa a los políticos capitalistas para vender su burra, el empleo le importa tres cojones a todos ellos y a la IA más todavía. Desaparecerán unos empleos y aparecerán otros, como cuando se inventó la cosechadora, la imprenta o se sustituyeron los gruesos y pesados libros de contabilidad y balances por programas informáticos.
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Jack_Halcyon #6 Jack_Halcyon
Del artículo:
"La encuesta de Adecco-Infoempleo de 2025 confirma la línea: el 89,66% de las empresas españolas declara no haber tenido ningún impacto significativo de la IA en contratación o despidos."
Esto no lo veo como un alegato en contra del "la IA nos quita el trabajo" sino una suerte de radiografía de un país con un % alto de empresas de sector primario y servicios. Y aún descontando esas, lo que quedan son una mayoría de PYMES o microempresas donde es inviable meter…   » ver todo el comentario
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yemeth #4 yemeth *
Yo algunas cosas que estoy viendo:

- La IA es un gran apoyo p.ej para traducir, pero necesitas supervisar con un traductor que conozca a fondo el idioma de origen si no quieres jugártela en cualquier cosa que necesite un mínimo de profesionalidad.

En IT la IA ayuda un montón, pero:

- No sustituye el trato con el cliente y la traducción de requisitos

- No sustituye a programadores senior y arquitectos de software, cojea mucho cuando se enfrenta a problemas que no son triviales. Para cosas…   » ver todo el comentario
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powernergia #8 powernergia
Las mejoras de eficiencia y productividad a nivel global (como el uso de la máquina de vapor o la electricidad) proporcionaron grandes crecimientos económicos , y los trabajos eliminados de una manera se recupaban con creces en otra.

Ahora ya no se da esa situación grandes crecimientos económicos porque no chocamos con limites de recursos, tanto energéticos como de materiales, ya no es posible esos grandes crecimientos, y en este entorno, las IA provocan perdidas de empleo que además retroalimentan un menor crecimiento.
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Wachoski #3 Wachoski
Pues a mí, la paradoja del victoriano, me ha gustado mucho...

"Cuando una tecnología abarata el uso de un recurso, la demanda total de ese recurso crece"

Y no habia visto ese punto... El articulo se me hizo muy interesante, aunque sea, mínimamente para reflexionar sobre el tema desde otro punto de vista.
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#9 sorecer
Hace 2 años intenté hacer un proyecto con IA y fue un fracaso. Solo mejoraba lo administrativo y poco más.

Este año le pedí que me hiciese un proyecto de despliegue de una herramienta específica en 6 países europeos y con 8 empresas diferentes. El tema de los países era para la legislación de cada país. Y fue al reves: el 10% fue muy bueno, el 80% bien y un 10% horrible. Me planteó soluciones que eran muy avanzadas y reflexionadas.

El problema del artículo, es que fija la foto a día de hoy.…   » ver todo el comentario
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#5 argonitran
Es mi empresa han despedido al personal que realizaba inventario/contabilidad y lo han substituido por un programa creado por IA. Ni siquiera han contratado a alguien que supervise el programa, nada de eso.
Un trabajador sin conocimientos informáticos lo ha creado desde 0 con IA en una semana. Literalmente el puto programa habrá costado la cuota de pago del chat gpt de turno de 1 mes.
El programa no va tan bien como el trabajo de personas pero es muchísimo más barato y el trabajo sigue saliendo adelante así que en dirección están encantados.
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#7 chavi
#5 Je. Cuando le caiga una inspección que hablen con la IA...
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menéame