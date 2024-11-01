La explosión silenciosa: la IA no destruirá empleos, los multiplicará

La narrativa de la sustitución manda en la inteligencia artificial pero uno empieza a no fiarse. No sólo porque decir que la IA va a ocupar nuestro lugar y dejarnos a todos sin curro es una clara estrategia de márketing que muestra a la tecnología como invencible, sino también porque separa a los iniciados de la secta del vulgo ignorante: “¿¿¿Es que no veis lo que está pasando???”. En la semana que culmina el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, merece la pena ir un poco más allá.