35
meneos
513
clics
Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave
El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, en torno a las 15.00 horas
|
etiquetas
:
explosión
,
bar
,
madrid
,
vallecas
25
10
0
K
481
actualidad
30 comentarios
25
10
0
K
481
actualidad
#11
Icelandpeople
Los vecinos afirman que el local donde se ha producido la deflagración se trata en realidad de un bajo “habitado”.
elpais.com/espana/madrid/2025-09-13/una-explosion-en-un-bar-de-madrid-
3
K
52
#26
Glidingdemon
25 van ya, eso dice mi hija que está en el 12 de octubre.
1
K
27
#20
Gadfly
#9
siento lo tuyo, busca ayuda, de todo se sale
2
K
26
#21
Professor
*
#20
charito! vuelve al facebook hija que esto es para modernos
0
K
5
#25
Gadfly
#21
ya pasó
0
K
6
#17
elGude
#16
adelante, haz lo que te dé la gana, troll
2
K
23
#29
Tyler.Durden
#17
de primero de trolazo. Muy burdo pero va con ello…
1
K
20
#30
elGude
#29
en serio, estoy bastante harto de este tío.
0
K
13
#6
Tontolculo
#4
las mismas que para decir que es culpa de almeida
1
K
17
#7
Escafurciao
#6
pues seguramente sea más culpa de Almeida y sus impectores, que se alcaeda y sus pilotos.
0
K
7
#18
Elanarkadeloshuevos
Nadie ha puesto: Las mejores explosiones, las de Madrizz? De nada
1
K
16
#13
elGude
*
#12
has dicho "que datos tienes de que no ha sido alqaeda?" mi pregunta es, ¿Que te hace pensar que ha sido alqaeda? Porque si crees que ha sido alqaeda, es que crees que ha sido un atentado.
1
K
16
#14
Professor
#13
respondía a un individuo que culpaba de la explosión a ETA, sin mas pruebas que sus santos cojones
2
K
-9
#15
elGude
#14
el que ha insinuado que fue un atentado has sido tú en
#1
3
K
33
#16
Professor
#15
mientes, y voy a reportarte por difamacion. Buenas tardes.
4
K
-27
#23
Elbrith
#16
"Malditos sean los que lo han perpetrado". Si pones que lo han perpetrado, estas diciendo que alguien ha consumado un delito grave (significado de perpetrar). Osea, estas diciendo que alguien, voluntariamente ha provocado esta explosión.
Así que, @15 esta diciendo la verdad. El primero que ha dicho lo de que alguien ha hecho un atentado eres tú.
0
K
6
#10
elGude
#4
¿que datos tienes tú para decir que es un atentado?
0
K
13
#12
Professor
#10
Quién ha dicho en este hilo que haya sido un atentado?
5
K
-43
#19
Priorat
¿Han dicho ya que ha sido un coche eléctrico?
0
K
12
#27
Gadfly
#19
seguro que era un tesla de esos
0
K
6
#2
Connect
¿Se sabe si era un bar chino?
0
K
11
#24
Tyler.Durden
…y hace BUUMMM!!! Ya está aquí la guerra!!!
0
K
7
#22
Tyler.Durden
#4
buenísima pregunta. Qué datos tienes para demostrar que no eres un pederasta?
0
K
7
#28
Professor
*
#22
Que datos tienes para demostrar que el 11M no fué organizado por el régimen de Chávez en connivencia con "agentes" locales , que intermediaron con el mundillo del islamismo radical para hacer un golpe de mano en España, y así vengar el apoyo de Aznar al golpe de estado contra Chavez 2 años antes?
0
K
5
#5
kithal
Seguro que era una parrilla eléctrica. Culpa de la agenda 2030 y los ecologistas pirómanos.
0
K
6
#1
Professor
*
»
ver comentario
18
K
-163
#3
valandildeandunie
#1
LAS BOMBONAS DE BUTANO SON ETA
5
K
54
#4
Professor
*
»
ver comentario
11
K
-112
#8
Gadfly
#1
ostia las cabezas como están
1
K
13
#9
Professor
*
Amigos, Menéame se ha convertido definitivamente en facebook, visto el nivel de los usuarios como este
#8
Solo falta encontraros con vuestra tía abuela aqui haciendo comentarios sobre gatitos o irritándose por los que critican a Bosé
Esta ué esta muerta y se mueve porque rueda cuesta abajo.
5
K
-36
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
