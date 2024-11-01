edición general
Exploit PoC publicado para escalada de privilegios en ALPC de Windows Error Reporting

Recientemente se ha dado a conocer una vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios locales (LPE) que afecta a Microsoft Windows, tras la publicación pública de un exploit de prueba de concepto (PoC). Identificada como CVE-2026-20817, esta falla de seguridad reside en el servicio de Windows Error Reporting (WER). La vulnerabilidad permite a un usuario autenticado con privilegios bajos ejecutar código malicioso arbitrario con permisos de SYSTEM.

1 comentarios
Cehona #1 Cehona
Corregido en las actualizaciones de enero.
