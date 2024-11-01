edición general
3 meneos
17 clics
Explicación breve sobre los Incoterms 2020

Explicación breve sobre los Incoterms 2020

Cómo los Incoterms definen la responsabilidad en el comercio internacional y qué ocurre cuando surgen problemas en una operación.

| etiquetas: incoterms , negocios internacionales , exportacion , importacion
2 1 0 K 25 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
Wintermutius #1 Wintermutius
Hay un poco de artículo en medio de tanto banner.
0 K 7

menéame