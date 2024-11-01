edición general
La expiración del pacto sobre armas nucleares entre EE. UU. y Rusia podría provocar una nueva carrera armamentística (ING)

La finalización del Tratado Nuevo START eliminará los límites mutuos entre los dos arsenales nucleares más grandes del mundo.

3 comentarios
tul #1 tul
noticas frescas, estos del theguardian mejor que se dediquen a contar bulos sionazis que se les da mucho mejor
OdaAl #2 OdaAl
#1 No es cierto?? Ojalá sea mentira, con las armas nucleares que tienen ya pueden destruir varias veces la tierra, no necesitan más
#2 si le preguntas a un tio random en vez de entrar a leer la noticia vas a ser victima de cualquier manipulador
