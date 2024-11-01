Expiloto militar alerta del peligro: "hay un 1% de probabilidades de derribar un dron con un F-16" debido a factores tanto físicos como tecnológicos

Los drones muestran una huella térmica y de radar muy pequeños, además la baja velocidad, la altura reducida y los maniobras cerradas de drones como el Gerbera y el Shahed complican enormemente su detección y neutralización. Incluso los helicópteros y aviones ligeros presentan carencias considerables al no disponer de su propio radar ni la rapidez necesaria. Además, hay que añadir los costes financieros desproporcionados, ya que un Gerbera cuesta alrededor de 10.000 dólares, y un Shahed puede llegar a costar entre 50.000 y 200.000 dólares.