Los expertos de la OCU publican una llamativa opinión sobre la seguridad de los coches chinos y su calidad

Analizaron la calidad de los coches chinos, destacando su seguridad, con un 89% obteniendo cinco estrellas en pruebas EuroNCAP, superando a marcas coreanas, japonesas y europeas. Aunque su precio es competitivo, la calidad y fiabilidad aún presentan debilidades frente a fabricantes tradicionales. La OCU recomienda investigar reseñas, tiempos de reparación y disponibilidad de repuestos antes de comprar. Las ventas han aumentado significativamente en España, con marcas como MG y BYD ganando presencia.
En cualquier caso, como ejemplo que no sirve para nada, yo tengo un Toyota con 160K km y un BYD con 41K km y la calidad del BYD es muy superior al toyota.
En cualquier caso, lo que tengo claro es que cuando me preguntan amigos y familiares no intento convencer a nadie, cada uno que haga lo que quiera. Suele ser mas bien al reves, me suelen intentar convencer de que he hecho mala compra
Y, precisamente en fiabilidad, algunas marcas muy europeas y mucho europeas no están para dar lecciones.