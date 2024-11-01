Los expertos de la OCU publican una llamativa opinión sobre la seguridad de los coches chinos y su calidad

Analizaron la calidad de los coches chinos, destacando su seguridad, con un 89% obteniendo cinco estrellas en pruebas EuroNCAP, superando a marcas coreanas, japonesas y europeas. Aunque su precio es competitivo, la calidad y fiabilidad aún presentan debilidades frente a fabricantes tradicionales. La OCU recomienda investigar reseñas, tiempos de reparación y disponibilidad de repuestos antes de comprar. Las ventas han aumentado significativamente en España, con marcas como MG y BYD ganando presencia.