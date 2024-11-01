edición general
Los expertos de la OCU publican una llamativa opinión sobre la seguridad de los coches chinos y su calidad

Analizaron la calidad de los coches chinos, destacando su seguridad, con un 89% obteniendo cinco estrellas en pruebas EuroNCAP, superando a marcas coreanas, japonesas y europeas. Aunque su precio es competitivo, la calidad y fiabilidad aún presentan debilidades frente a fabricantes tradicionales. La OCU recomienda investigar reseñas, tiempos de reparación y disponibilidad de repuestos antes de comprar. Las ventas han aumentado significativamente en España, con marcas como MG y BYD ganando presencia.

#2 aletmp
No entiendo lo de la "llamativa opinón" y luego te demuestra con datos que los chinos puntuan mejor en Euro NCAP. Si es verdad, pues sera verdad. No veo que sea opinable.

En cualquier caso, como ejemplo que no sirve para nada, yo tengo un Toyota con 160K km y un BYD con 41K km y la calidad del BYD es muy superior al toyota.
5 K 56
nopolar #4 nopolar
#2 Falta por comprobar la fiabilidad a medida que pasen los kilómetros y ver como responde el tema de asistencia y recambios en caso de ser necesarios. Somos muchos los que estamos pendientes de como evolucionan los casos reales, los conejillos de indias que os habéis lanzado primero a comprar un chino. A poco que sean mas fiables que stellantis ya se comen el mercado.
0 K 8
#8 aletmp
#4 yo ya pasé la primera revision y ningun problema. Es cierto lo que dices que habra que ver de aqui a 5 años. Es lo justo.

En cualquier caso, lo que tengo claro es que cuando me preguntan amigos y familiares no intento convencer a nadie, cada uno que haga lo que quiera. Suele ser mas bien al reves, me suelen intentar convencer de que he hecho mala compra :-P
1 K 19
cosmonauta #9 cosmonauta *
#4 Es leer un foro de propietarios, estoy pensando en MG, y da lastima de pensar en esa pobre gente y los 20 o 30k que se han dejado en la broma.
0 K 11
cosmonauta #7 cosmonauta
#2 Ni siquiera eso es verdad. La media no puntúa mejor en euroncap. Se han buscado una extraña métrica para sacar ese número
0 K 11
karakol #6 karakol
Si superan todos los estándares de seguridad de la Unión Europea, los más exigentes del mundo, la única "pega" que les pueden poner es su fiabilidad a largo plazo, pero esto es inevitable porque son prácticamente recién llegados y es necesario que pase el tiempo para saberlo.

Y, precisamente en fiabilidad, algunas marcas muy europeas y mucho europeas no están para dar lecciones.
0 K 19
Graffin #1 Graffin
El universo cuñado se va quedando sin excusas.
1 K 11
#3 Grandpiano *
#1 Hombre, yo creo que frases como "la calidad y fiabilidad aún presentan debilidades frente a fabricantes tradicionales" no es precisamente dejar sin excusas. Ni a cuñados ni a nadie.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
En cinco años llegarán los lloros.
0 K 7

