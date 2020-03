Expertos, medios y eslóganes ante el espejo del coronavirus

En estas semanas hemos asistido a tantos cambios, tantos eventos mediáticos y tantos mensajes diferentes, que fácilmente podrían sumirse en el olvido. Quienes hemos seguido con atención el asunto (en el Anexo I me explico) no podremos olvidar la bochornosa exhibición que han desplegado todos ante nuestros ojos. Valga este artículo para consignar y no olvidar todo lo que nos ha dejado bastante perplejos. Advierto ya de que no me importan los nombres propios que salgan a relucir en el artículo, ni pretendo establecer una crítica política, sino...