Expertos en demografía prevén que Baleares consolidará un saldo vegetativo negativo: "la tendencia es que las muertes superen los nacimientos"

La falta de vivienda es el principal motivo, junto a unos salarios que no permiten afrontarla, ya que disuade a las parejas de embarcarse a tener hijos. Eso ya se ve, cuando la media de edad de las mujeres al parir se acerca poco a poco a la cuarentena. El saldo migratorio positivo es el principal motor del crecimiento. Es cierto que el migrante que llega a las Islas ya no contribuye como lo hacía antes a la natalidad, ya que predomina el perfil del que viene a trabajar, también con sueldos bajos, y enfrentándose al mismo problema de vivienda.