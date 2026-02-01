edición general
6 meneos
5 clics
Expertos en demografía prevén que Baleares consolidará un saldo vegetativo negativo: "la tendencia es que las muertes superen los nacimientos"

Expertos en demografía prevén que Baleares consolidará un saldo vegetativo negativo: "la tendencia es que las muertes superen los nacimientos"

La falta de vivienda es el principal motivo, junto a unos salarios que no permiten afrontarla, ya que disuade a las parejas de embarcarse a tener hijos. Eso ya se ve, cuando la media de edad de las mujeres al parir se acerca poco a poco a la cuarentena. El saldo migratorio positivo es el principal motor del crecimiento. Es cierto que el migrante que llega a las Islas ya no contribuye como lo hacía antes a la natalidad, ya que predomina el perfil del que viene a trabajar, también con sueldos bajos, y enfrentándose al mismo problema de vivienda.

| etiquetas: baleares , demografía , nacimientos , muertes , saldo vegetativo
4 2 0 K 68 Balears
5 comentarios
4 2 0 K 68 Balears
Connect #1 Connect
Las Islas Baleares es todo un laboratorio para saber las consecuencias de apostarlo todo al turismo y nada a mantener la residencia de la gente que vive allí: precios altos, oferta laboral prácticamente enfocada a servicios, profesionales que no pueden vivir en esas islas y precios astronómicos en todo. Ah! Y sin hacer nada por remediarlo... si es que se podría hacer algo ya.

Aquello se quedará como una zona totalmente aislada, no solo por agua sino llena de ricos sin nadie que les pueda…   » ver todo el comentario
4 K 57
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 acabará petando...
1 K 14
#2 anamabel
Rápido, traigan más alemanes.
1 K 29
#3 BoosterFelix *
Cuando os volvéis aporófobos, negándoos a hacer nacer a vuestras proles en la precariedad, en la pobreza, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causan, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esta pobreza, esta precariedad, este capitalismo y esta monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza,…   » ver todo el comentario
2 K 7
asola33 #5 asola33
#3 Que largo. Te lo ha hecho chatgpt?
0 K 14

menéame