Un experto en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán: "Lo de Irak en 2003 puede quedar en un juego de niños"

Haizam Amirah Fernández lamenta que "un inconsciente ignorante, arrastrado por un criminal de guerra, han dado una patada a un avispero" Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto contra Irán. Donald Trump ha hablado de una operación militar "masiva" encaminada a anular las capacidades nucleares del régimen de los ayatolás. Irán ha respondido con el lanzamiento de algunos misiles de represalia y ha anunciado que el ayatolá ha sido evacuado de Teherán hacia un lugar seguro.

2 comentarios
#2 soberao *
En Iraq sabían que no habían armas y que no tenían defensa y era una coalición de países. Lo de Irán es diferente porque va el sionismo a solas y es porque Trump tiene que tapar toda la mierda que este año de mandato está sacando a la luz. Además Irán tiene capacidad de defensa y ha atacado a bases militraes de EE.UU en la zona que se suponía que eataban en la zona para proteger de estos precisos ataques. Vamos a ver muchas caídas de guindos estos días.
Tanta amenaza de que Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz y va Israel y EE.UU y se adelanta cerrándolo a bombazo limpio.
Y todavía no está claro dónde está el emérito y si tienen bunquers en la zona para la población civil tenga dónde refugiarse.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
O no
Ya salió el experto que no se moja
