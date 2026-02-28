Un experto en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán: "Lo de Irak en 2003 puede quedar en un juego de niños"

Haizam Amirah Fernández lamenta que "un inconsciente ignorante, arrastrado por un criminal de guerra, han dado una patada a un avispero" Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque conjunto contra Irán. Donald Trump ha hablado de una operación militar "masiva" encaminada a anular las capacidades nucleares del régimen de los ayatolás. Irán ha respondido con el lanzamiento de algunos misiles de represalia y ha anunciado que el ayatolá ha sido evacuado de Teherán hacia un lugar seguro.