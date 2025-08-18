Experto forestal: "Estos incendios no se pueden apagar, son bombas atómicas y los hidroaviones les hacen cosquillas"

No se trata de un problema de falta de medios, es que no es posible frenarlos, pero los políticos hacen el paripé para dar la sensación de que se hace algo, pero están fuera de la capacidad de extinción
| etiquetas: «cambio , climático» , «incendios» , «españa» , «hidroavión» , «extremadura»
De todas maneras lo que si veo es que no estos fuegos tan enormes ocurren siempre en las mismas Comunidades Autónomas: Galicia, Castilla y León, Extremadura, Valencia, o en competencias de la Diputación de León. No los vemos en País Vasco, Cataluña, Castilla la Mancha, etc... Y el patrón que hay que buscar es quien gobierna en las autonomías con grandes fuegos.
Los grandes incendios del verano
La temporada de grandes incendios comenzó a mediados de julio con el devastador fuego de Torrefeta i Florejacs (Lleida), que arrasó más de 5.500 hectáreas de terreno agrícola y se cobró la vida de dos agricultores. Apenas unos días después, otro gran incendio en Paüls (Tarragona) volvió a teñir de rojo el verano y causó la muerte de un técnico forestal, confirmando que el verano de 2025 se perfilaba ya como uno de los más duros de la última década.
Resulta que los árboles más problemáticos para los incendios son los pinos y los eucaliptos, y estos son precisamente los que más dinero dan. En la zona que vivo hay grandes bosques de robles, y resulta que los incendios solo se están dando en las manchas que aún quedan de pinos. Eso sí, oyes al cenutrio de turno quejándose amargamente porque Perro Xanxe y los suyos están acabando con los pinos y volviendo a reponer el bosque original, los robles.
Estoy de acuerdo con lo del eucalipto, pero hay mucha repoblación de pino de la que no se obtiene nada, y donde se cultiva para la madera (Soria, Valsain...), Son raros los incendios.
Ejemplos: pino y eucalipto que rebotan naturalmente.
La ley sin control no es ley, es papel mojado.
Hasta lo propusieron para detener el derrame en el Golfo de México (que no de América) de la plataforma Deepwater Horizon.
No se me ocurre nada más soviético que eso.
es.wikipedia.org/wiki/Urta-Bulak_(prueba_nuclear)
estamos hablando de megaincendios o incendios sexta generación, aqui lo unico que se puede hacer es desalojar a las poblaciones en riesgo y pedir que termine pronto.
La unica forma de revertir esto es tomarse en serio el cambio climático.
www.pariscityvision.com/library/image/5169.jpg
images.alltrails.com/eyJidWNrZXQiOiJhc3NldHMuYWxsdHJhaWxzLmNvbSIsImtle