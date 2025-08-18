edición general
Experto forestal: "Estos incendios no se pueden apagar, son bombas atómicas y los hidroaviones les hacen cosquillas"

No se trata de un problema de falta de medios, es que no es posible frenarlos, pero los políticos hacen el paripé para dar la sensación de que se hace algo, pero están fuera de la capacidad de extinción

Connect
La única manera de luchar contra esos fuegos es evitar que comiencen. Y eso se hace en invierno. Pero nadie quiere poner dinero en invierno para algo que no da dinero y que nunca se sabe si ocurrirá.

De todas maneras lo que si veo es que no estos fuegos tan enormes ocurren siempre en las mismas Comunidades Autónomas: Galicia, Castilla y León, Extremadura, Valencia, o en competencias de la Diputación de León. No los vemos en País Vasco, Cataluña, Castilla la Mancha, etc... Y el patrón que hay que buscar es quien gobierna en las autonomías con grandes fuegos.
sald64059
#3 no? Seguro?
Los grandes incendios del verano

La temporada de grandes incendios comenzó a mediados de julio con el devastador fuego de Torrefeta i Florejacs (Lleida), que arrasó más de 5.500 hectáreas de terreno agrícola y se cobró la vida de dos agricultores. Apenas unos días después, otro gran incendio en Paüls (Tarragona) volvió a teñir de rojo el verano y causó la muerte de un técnico forestal, confirmando que el verano de 2025 se perfilaba ya como uno de los más duros de la última década.
andando
#3 en Castilla la mancha diría que no tenemos tanta masa forestal y donde la hay ha habido incendios muy graves, como aquel de Guadalajara con cinco muertos
Olepoint
¿ A ver si el problema va a ser el de siempre, la codicia ?

Resulta que los árboles más problemáticos para los incendios son los pinos y los eucaliptos, y estos son precisamente los que más dinero dan. En la zona que vivo hay grandes bosques de robles, y resulta que los incendios solo se están dando en las manchas que aún quedan de pinos. Eso sí, oyes al cenutrio de turno quejándose amargamente porque Perro Xanxe y los suyos están acabando con los pinos y volviendo a reponer el bosque original, los robles.
ContinuumST
#8 Una duda, cuando dices que pinos y eucaliptos son lo que más dinero dan... ¿quemados hasta la médula también dan dinero? Pregunto.
Olepoint
#11 Sí, quemados también dan. Hay incluso empresas de la madera que trabajan con la madera quemada.
ContinuumST
#12 Anda, no lo sabía, entonces, claro, el negocio está servido.
powernergia
#11 Supongo que está hablando de su aprovechamiento forestal.

Estoy de acuerdo con lo del eucalipto, pero hay mucha repoblación de pino de la que no se obtiene nada, y donde se cultiva para la madera (Soria, Valsain...), Son raros los incendios.
ContinuumST
#13 ¿Pino piñonero? ¿O eso ni se plantea?
Asimismov
#11 si, quemados dan dinero a la industria, no tanto al propietario.
ContinuumST
#18 Y digo yo, ¿no se podría legislar para que esa madera quemada no se pudiera vender, comprar, usar, etc...? Como medida de precaución para evitar que se queme todo con fines económicosl
Asimismov
#20 es que no sólo da beneficio a la industria celulosa, también a gente que compra a bajo precio esos montes quemados para urbanizar, para pastos, para cultivar otros árboles e incluso, para resembrar lo mismo, ya que las especies pirofitas se desarrollan muy bien en terrenos quemados.
Ejemplos: pino y eucalipto que rebotan naturalmente.
ContinuumST
#22 Pues creo que eso deberíqa estar legislado con muchas más restricciones para evitar todo eso. Vamos, creo yo.
Asimismov
#25 si, si está legislado, pero Emepunto fue el primero en añadir excepciones y luego, es control es nefasto y la justicia no actúa de oficio, hay que denunciar y esperar, esperar mucho, mucho.
La ley sin control no es ley, es papel mojado.
ContinuumST
#26 Pues sí.
XtrMnIO
Pues por eso es importante apagar el incendio cuando es pequeño y controlable, y no hacer como en CyL, que la Junta estableció el "protocolo de la vergüenza" de sólo actuar en caso de que llegase a poblaciones, dejando arder el monte sin control.
DatosOMientes
Experto forestal: "Son bombas atómicas"

:shit:
Borgiano
#1 ¿El asperger bien?
DatosOMientes
#5 Pinta a caso aislado. Circula.
karakol
Recordemos que la Unión Soviética utilizo un arma nuclear de 30 kilotones para apagar un incendio en un pozo de gas que duraba tres años. Funciono tan bien que lo repitieron en, al menos, otras cuatro detonaciones nucleares para apagar incendios en pozos de gas o petróleo.

Hasta lo propusieron para detener el derrame en el Golfo de México (que no de América) de la plataforma Deepwater Horizon.

No se me ocurre nada más soviético que eso.

es.wikipedia.org/wiki/Urta-Bulak_(prueba_nuclear)
Pitchford
Por éso es imprescindible crear adecuadas áreas cortafuegos entre parches forestales de alta carga combustible, limitando así la pérdida en caso de incendio a un parche de tamaño limitado.  media
mishagen
#4 lamento comentarte que para este tipo de incendios como el cortafuegos no tenga 100 kilometros de ancho... mal vamos.
estamos hablando de megaincendios o incendios sexta generación, aqui lo unico que se puede hacer es desalojar a las poblaciones en riesgo y pedir que termine pronto.

La unica forma de revertir esto es tomarse en serio el cambio climático.
flaquero
#9 y con los provocados que son, si no me equivoco, la gran mayoría qué hacemos?
atrompicones
Creo que la expresión "...como los jardines de Versalles" no es muy acertada hablando de bosques ¿Puede provenir de alguna idea geométrica y cuadriculada?

www.pariscityvision.com/library/image/5169.jpg
MoñecoTeDrapo
Robles ha reconocido esa incapacidad.
Madmaxi
Ofertas en ikea estas navidades...
