Una expedición descubre una isla desconocida y no cartografiada en la Antártida que obliga a actualizar las cartas de navegación internacionales

La presencia de una formación rocosa hasta ahora desconocida para la cartografía náutica ha sido confirmada por el equipo científico a bordo del rompehielos Polarstern, del Instituto Alfred Wegener (AWI), en aguas del noroeste del mar de Weddell, en la Antártida. El hallazgo se produjo de manera fortuita cuando las duras condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir las labores de investigación programadas y la embarcación buscó refugio a sotavento de la isla Joinville. Fue entonces cuando los científicos y la tripulación observaron una el