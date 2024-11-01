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Una expedición descubre una isla desconocida y no cartografiada en la Antártida que obliga a actualizar las cartas de navegación internacionales

Una expedición descubre una isla desconocida y no cartografiada en la Antártida que obliga a actualizar las cartas de navegación internacionales

La presencia de una formación rocosa hasta ahora desconocida para la cartografía náutica ha sido confirmada por el equipo científico a bordo del rompehielos Polarstern, del Instituto Alfred Wegener (AWI), en aguas del noroeste del mar de Weddell, en la Antártida. El hallazgo se produjo de manera fortuita cuando las duras condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir las labores de investigación programadas y la embarcación buscó refugio a sotavento de la isla Joinville. Fue entonces cuando los científicos y la tripulación observaron una el

| etiquetas: expedición , antártida , isla , desconocida , cartas , navegación , weddell
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10 comentarios
10 1 0 K 192 ciencia
Guanarteme #1 Guanarteme
Bueno, llamar "isla" a la roca esa no me parece muy apropiado.

Lo imaginé antes de meterme en la noticia ¿Decubrir una isla tras décadas de satélites orbitando el planeta? O estaba bajo el hielo o es un peñasco del tamaño de mi casa.

Pues lo segundo... xD
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cromax #2 cromax
#1 Sí, sí, pero si vas feliz con tu rompehielos y de repente te encuentras con un pedrolo no cartografiado tan grande como el barco verás qué risas. :troll:
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Guanarteme #3 Guanarteme
#2 Toda la razón, tiene mi meneo.

Pero reconóceme que si pusiera "islote" o "roque" no generaría tanto impacto. xD
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obmultimedia #5 obmultimedia
#3 es un bloste :troll:
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cromax #7 cromax
#5 Yo creo que es de estuca. :roll:
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#9 Grahml *
#1 Con la Isla del Maestro Roshi nadie dudaba de que fuera una isla, y era bien pequeña.  media
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woody_alien #4 woody_alien
Está llena de pingüinos sin ascensor, como se entere Trump los cose a aranceles.
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#6 Borgiano
Hay un poco de noticia en el clickbait
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cromax #8 cromax
#6 A ver, a mí me ha hecho gracia porque, en un mundo en que sabemos el número exacto de cepas que hay en cada explotación agraria o podemos fotografiar a una persona desde un satélite en órbita no se había registrado una isla. Al igual que aún se descubren especies de mamíferos, por ejemplo. www.ecoticias.com/naturaleza/cientificos-avisan-de-un-hito-historico-e
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josde #10 josde *
Una roca que ha emergido motivada por una erupción submarina, seguramente y no es de ahora.
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menéame