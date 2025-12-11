Los expats son un peligro para la seguridad nacional de España

Hoy leemos en las noticias que "Profesionales de todos los sectores rechazan empleos en València por no poder pagar el alquiler". Ayer leíamos que aumenta la cifra de profesionales que rechazan ofertas de trabajo en Alicante por falta de vivienda.

Es decir que ya no es solo que a los que vivimos y trabajamos aquí nos cueste, es que las empresas tampoco pueden encontrar trabajadores y desarrollar su actividad profesional por que como señala el artículo de El Levante, la mayoría de alquileres son para suizos, ucranianos, británicos que trabajan en remoto y alquilan a un precio muy superior sobre el que las empresas españolas pueden pagar a los trabajadores.

Ni los trabajadores encuentran casa, ni las empresas encuentran trabajadores, todo para el beneficio del que alquila a gente que puede pagar más y estos británicos, suizos y ucranianos que trabajan en remoto, los conocidos como expats, pero que no , no pagan IRPF, (y aunque lo hicieran da igual, no producen aquí) no aportan trabajo al país sino que dificultan a las empresas que sí aportan a España, a Valencia, Alicante y otros muchos sitios con su actividad laboral.

Pero casualmente nadie habla de este tipo de inmigración, normalmente cuando se habla de inmigrantes se habla de otro tipo de inmigrante, el que viene y trabaja, que no puede asumir precios actuales que están fuera del mercado de quien vive y trabaja aquí.

Es decir se está poniendo en riesgo la economía de todo un país, de empresas, de ciudadanos en favor de gente que no es del propio país, que no aporta ni trabajo a España ya que trabaja en remoto en otros países, ni aporta cotización a la seguridad social.

El disparate es mayúsculo, empresas que aportan a la economía, sociedad, impuestos, trabajadores que aportan a la sociedad en peligro y riesgo por gente que ni es de España, ni aporta a España.