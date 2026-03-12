edición general
5 meneos
19 clics
Las exmonjas de Belorado desmantelan el convento y se llevan hasta la vajilla

Las exmonjas de Belorado desmantelan el convento y se llevan hasta la vajilla

El Arzobispado de Burgos ha encontrado el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos), del que esta madrugada salieron las exmonjas cismáticas horas antes de que se ejecutara el desahucio, «muy deteriorado», sin muebles y sin condiciones para habitarlo a corto plazo. El letrado ha señalado que, entre otras cosas, faltan muebles, documentos, vajillas, retablos o la práctica totalidad del archivo de la iglesia.

| etiquetas: monjas , belorado , deshaucio , convento , vajilla. retablo
4 1 0 K 42 actualidad
11 comentarios
4 1 0 K 42 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Pa' lo que me queda en el convento, me cago dentro... habran dicho
3 K 35
reithor #2 reithor
En algún lado habrán aprendido a arramplar con todo.
1 K 23
Aokromes #7 Aokromes
#2 quien roba al ladron :troll: #4 #5 #6
0 K 10
#9 PerritaPiloto
#7 ...también es un ladrón.
1 K 15
efectogamonal #5 efectogamonal *
Voto de pobreza, habrá que echarle un ojete al walapó paber lo ke ofrecen :roll: {0x1f525}
0 K 20
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano
Joder, algunas nunca abandonan sus hábitos...
1 K 18
TALIVAN_HORTOGRAFICO #3 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#0 deshaucio desahucio
0 K 10
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Palabra de dios
0 K 9
#4 abogado_del_diablo
Joder con las monjitas... xD
0 K 8
Solinvictus #11 Solinvictus
Dejaron la altilla?
.perdón ya cierro
0 K 7
#6 famufa
Cosas de la secta...a otra cosa.
0 K 6

menéame