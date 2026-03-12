Las exmonjas de Belorado desmantelan el convento y se llevan hasta la vajilla

El Arzobispado de Burgos ha encontrado el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos), del que esta madrugada salieron las exmonjas cismáticas horas antes de que se ejecutara el desahucio, «muy deteriorado», sin muebles y sin condiciones para habitarlo a corto plazo. El letrado ha señalado que, entre otras cosas, faltan muebles, documentos, vajillas, retablos o la práctica totalidad del archivo de la iglesia.