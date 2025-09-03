edición general
La exitosa ofensiva para eliminar las grasas trans de los alimentos

Las grasas trans producidas industrialmente son un asesino silencioso presente en productos cotidianos, a menudo en alimentos horneados, aperitivos y la margarina. Estas grasas se forman cuando los aceites vegetales líquidos se procesan industrialmente en formas semisólidas a fin de mejorar la textura, el sabor y el tiempo de conservación de los productos. Las grasas trans no tienen beneficios conocidos para la salud y sí provocan, en cambio, numerosos daños demostrados. Incluso en pequeñas cantidades, pueden aumentar el riesgo de cardiopatías

