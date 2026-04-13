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El exdirector general de Lafarge, condenado a seis años de prisión por financiar a yihadistas en Siria (inglés)

La empresa francesa, adquirida posteriormente por el grupo suizo Holcim, y varios de sus antiguos directivos fueron acusados de haber pagado varios millones de euros a grupos yihadistas armados entre 2013 y 2014.

| etiquetas: lafarge , yihadismo , siria
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2 comentarios
5 2 0 K 83 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Si eres yihadista: cientos de años de prisión, cadenas perpetuas, prisiones de máxima seguridad donde ves la luz del Sol treinta minutos al día dentro de un patio con muros de veinte metros de alto...

Si eres el que financia al yihadista: chico malo, seis añitos de cársel por malo, como eres milmillonario te ponemos en éste módulo tranquilo con actividades, amplios ventanales para que no te deprimas y en cuatro añitos pronto a casa con la condicional que te has portado bien, va.

Justicia del Mundo Libre, igual pa tós.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pero esos yihadistas eran compañeros del nuevo líder Sirio o eran otros?
Porque ese señor pasó de peligroso terrorista con una recompensa por parte de EEUU a invitado especial en el Despacho Oval.

A ver si nos estamos equivocando, yo ya me lío con este asunto
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menéame