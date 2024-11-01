edición general
La exconcejala de Vox en Las Palmas estalla contra el partido de Abascal: “ninguno queremos estar al lado de personas que son semilleros de odio”

“Ninguno queremos estar al lado de personas que son semilleros de odio”, dijo, en referencia a los nueve cargos políticos que han abandonado el partido en las Islas. Clotilde Sánchez acusó a Vox de hacer bandera del cristianismo mientras amedrentan, y aseguró que hablaba en esos términos porque su expartido había realizado un “rosario de descalificaciones” hacia su persona. “Su comportamiento no es nuevo, todos recordamos como desde el día primero se amenazó con el código penal a la antigua secretaria general del pleno, algo deplorable".

5 comentarios
Catacroc #1 Catacroc
La pobre se unio a Vox pensando que eran los de los diccionarios y los libros de idiomas para encontrarse luego tremendo grupo de fascistas.
4 K 58
Priorat #5 Priorat
Ya, pobre. Mientras es con un pobre inmigrante que llega arriesgando su vida en una patera ahí si que no hay problema. Pero si es con el odio entonces si que es chungo, ¿no?
0 K 13
Uda #3 Uda
Y porque estás?? Pobrecita e inocente...
0 K 10
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Claro, claro. Alma de cántaro.
No sé podía saber.
No será que no vas a recibir lo tuyo, por qué hay otro que se lo va a llevar?
0 K 8
#4 Tiranoc
De las drogas también se sale.
0 K 7

