El exCEO de Astronomer, el de la kisscam de Coldplay, en el punto de mira por gastar más de un cuarto de millón de dólares en OnlyFans

Andy Byron sigue en el punto de mira, ahora por unos pagos a la página azul de más de un cuarto de millón. Y es que según ha podido saber 'The Blast', un medio estadounidense especializado en celebrities y el mundo del corazón, el exCEO habría gastado más de 40 mil dólares para tener videollamadas 'calientes' con la joven modelo de Only Fans, Sophie Rain. Pero eso no es todo. Porque otra de las modelos de la página azul, Camila Araujo, ha asegurado tener pruebas (recibos, facturas, pagos) que demostrarían que Andy no solo pagó por contenido

Andreham #2 Andreham
Si lo paga con su dinero, la unica queja es que esta persona se gaste en pajas online lo que vale un piso que deja la vida resuelta a una familia entera durante al menos dos generaciones.

Si lo ha pagado a nombre de la empresa, pues ya le caera el despido.
victorjba #3 victorjba
#2 No se si su exmujer aceptará ese concepto de "su dinero" xD
#4 Grahml *
#2 Es que leyendo el titular, pareciera como si hubiera utilizado el dinero de la empresa.


Pero no, el "problema" es que ha pagado por los servicios que ofertan los de OnlyFans.

Además, es que esto no lo entiendo muy bien:

"Camila Araujo, ha asegurado tener pruebas (recibos, facturas, pagos) que demostrarían que Andy no solo pagó por contenido de Sophie, sino de varias de las creadoras de contenido."

¿Qué quieren conseguir identificando públicamente a sus…   » ver todo el comentario
#8 Pitchford
#4 Quizá las creadoras de contenido están celosas porque andaba con varias y han decidido vengarse? :-D
Arkhan #6 Arkhan
#2 Si lo ha pagado con su dinero lo que queda claro es que si esa persona se puede gastar lo que vale una casa en hacerse pajas es que cobra demasiado.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Para los ricos, hasta las pajas salen caras :-O
#9 mcfgdbbn3 *
¿Tanto se le calentaba el ordenador que tuvo que gastar ese dineral en ventiladores solo?
#11 Kuruñes3.0
Se puede ser puta pero nunca chivata.
Esto pasa como con las mocatrizes, a cualquier amateur la llaman profesional.
#5 Zamarro
Para haceros una idea de esa chica:

“Soy virgen”: la modelo de OnlyFans que ganó 80 millones de dólares en dos años sin desnudarse
www.clarin.com/internacional/virgen-modelo-onlyfans-gano-80-millones-d
antesdarle #7 antesdarle
#5 “Un solo seguidor ya le dio casi 5 millones de dólares.” :shit:
#10 Pitchford
#5 Dicen que se alimentó de niña con cupones de comida.. Debieron cambiarlos por comida de calidad a la vista de los resultados..
