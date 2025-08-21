El exCEO de Astronomer, el de la kisscam de Coldplay, en el punto de mira por gastar más de un cuarto de millón de dólares en OnlyFans

Andy Byron sigue en el punto de mira, ahora por unos pagos a la página azul de más de un cuarto de millón. Y es que según ha podido saber 'The Blast', un medio estadounidense especializado en celebrities y el mundo del corazón, el exCEO habría gastado más de 40 mil dólares para tener videollamadas 'calientes' con la joven modelo de Only Fans, Sophie Rain. Pero eso no es todo. Porque otra de las modelos de la página azul, Camila Araujo, ha asegurado tener pruebas (recibos, facturas, pagos) que demostrarían que Andy no solo pagó por contenido