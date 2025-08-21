El exCEO de Astronomer, el de la kisscam de Coldplay, en el punto de mira por gastar más de un cuarto de millón de dólares en OnlyFans

Andy Byron sigue en el punto de mira, ahora por unos pagos a la página azul de más de un cuarto de millón. Y es que según ha podido saber 'The Blast', un medio estadounidense especializado en celebrities y el mundo del corazón, el exCEO habría gastado más de 40 mil dólares para tener videollamadas 'calientes' con la joven modelo de Only Fans, Sophie Rain. Pero eso no es todo. Porque otra de las modelos de la página azul, Camila Araujo, ha asegurado tener pruebas (recibos, facturas, pagos) que demostrarían que Andy no solo pagó por contenido
| etiquetas: astronomer , ceo , kisscam , coldplay , onlyfans
Si lo ha pagado a nombre de la empresa, pues ya le caera el despido.
Pero no, el "problema" es que ha pagado por los servicios que ofertan los de OnlyFans.
Además, es que esto no lo entiendo muy bien:
"Camila Araujo, ha asegurado tener pruebas (recibos, facturas, pagos) que demostrarían que Andy no solo pagó por contenido de Sophie, sino de varias de las creadoras de contenido."
¿Qué quieren conseguir identificando públicamente a sus… » ver todo el comentario
Esto pasa como con las mocatrizes, a cualquier amateur la llaman profesional.
“Soy virgen”: la modelo de OnlyFans que ganó 80 millones de dólares en dos años sin desnudarse
www.clarin.com/internacional/virgen-modelo-onlyfans-gano-80-millones-d