El exasesor de Trump John Bolton se declara inocente de 18 cargos de manejo indebido de información clasificada

El antiguo consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump John Bolton se ha declarado no culpable este viernes ante un tribunal en Greenbelt (Maryland) de los 18 cargos que se le imputan de tenencia y transmisión de informaciones que afectan a la seguridad de Estados Unidos, en violación de la ley de Espionaje. Bolton, que fue acusado por un gran jurado este jueves de los cargos tras una pesquisa de más de tres años de la Agencia Federal de Informaciones (FBI, la Policía federal), es el tercer enemigo político de Donald Trump imputado.