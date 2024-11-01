edición general
El exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno admite la corrupción en el caso Púnica

El exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno admite la corrupción en el caso Púnica

Moreno es uno de los dos encausados que han pactado con la Fiscalía. El que fuera alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno -que sustituyó en el cargo a Francisco Granados- ha decidido reconocer la corrupción política vinculada a la pieza ‘Waiter Music’ del ‘caso Púnica‘. Dos de los catorce acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos

#1 Gilántropo
Ya faltan menos, pero todavía queda que Feijoo reconozca que su relación de años con el narco era algo más más que amistad, conocer quién era M. Rajoy, quién recibía cajas de puros sorpresa, y Aznar reconociendo sus mentiras ante crímenes. La rana madre ...
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 Da lo mismo ... no te has caído en lo mas importante.

Noticias para los municipios ... un medio que leen todos los españoles cada día, de los demás no esperes ni una nota al pie de pagina.

Ya sabes; este PP era otro que no tiene nada que ver con el actual.
