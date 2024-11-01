El exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno admite la corrupción en el caso Púnica

Moreno es uno de los dos encausados que han pactado con la Fiscalía. El que fuera alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno -que sustituyó en el cargo a Francisco Granados- ha decidido reconocer la corrupción política vinculada a la pieza ‘Waiter Music’ del ‘caso Púnica‘. Dos de los catorce acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos