El ex de Paula Badosa carga contra una noticia de La Razón

Esta tarde, el ex de Paula Badosa ha cargado en Twitter contra una noticia de La Razón en la que lo mencionaban para hablar de la clasificación de la tenista a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. La ex pareja de Badosa ha tachado de machistas a los responsables de la publicación y ha definido a su ex como una de las mejores deportistas del mundo.