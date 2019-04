El ex líder del UKIP crea un partido nuevo, The Brexit Party, pero olvida registrar su web (ENG)

Activistas anti Brexit se han adelantado a Nigel Farange y han registrado el dominio thebrexitparty.com . El colectivo "Led By Donkeys" ha declarado que el ex líder del UKIP ha olvidado registrar la URL para el Partido del Brexit antes de lanzarlo. Han creado su propia web en el dominio www.thebrexitparty.com con el lema "No al Brexit Party - Nigel Farage no representa a Reino Unido". Y han declarado "Nigel Farange quiere registrar una gran victoria en las elecciones europeas, pero no puede ni registrar su propia web"