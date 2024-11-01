·
Ex-estrella de Nickelodeon fue vista en situación de calle y lanzan campaña solidaria
El ex actor Tylor Chase, recordado por “Manual de Ned”, enfrenta una dura situación y sus fans decidieron ayudarlo.
#5
Lyovin81
#4
vale, lo he buscado y parece que a Joselito no le dieron ná, que era así chiquinino de su natural.
Igualmente la adolescencia lo trato regular también.
2
K
31
#1
Lyovin81
Jo, a este sí que lo debió tratar mal la adolescencia.
1
K
20
#2
soberao
*
#1
36 años y parece que tiene más de 50... Le ha tenido que pasar como a Joselito, que ser pequeñito le alargó sus papeles de niño pero llega un momento que los años cantan y se termina el trabajo de actor como niño y a empezar de cero en la cola del Inem.
1
K
24
#4
Lyovin81
*
#2
A Joselito lo que le pasó no fue sólo que fuese un chavalillo menudo, es que me suena que le dieron alguna mandanga para retrasarle la adolescencia o algo así, y se quedó regular, con el pecho hundido y pinticas de yonki viejo. Le jodieron la vida pero bien.
Había un ejercicio que hacíamos mis amigos y yo en las barras del parque hace la tira de años que te dejaba el pecho palomo, lo llamábamos "hacer joselitos". Nadie hacía más de diez joselitos bien hechos, era criminal.
0
K
7
#3
Perrota
Entiendo que han sido las drogas. Te arrastran hasta el infinerno.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
