Ex-estrella de Nickelodeon fue vista en situación de calle y lanzan campaña solidaria

El ex actor Tylor Chase, recordado por “Manual de Ned”, enfrenta una dura situación y sus fans decidieron ayudarlo.

Lyovin81
#4 vale, lo he buscado y parece que a Joselito no le dieron ná, que era así chiquinino de su natural.
Igualmente la adolescencia lo trato regular también.
Lyovin81
Jo, a este sí que lo debió tratar mal la adolescencia.
#2 soberao *
#1 36 años y parece que tiene más de 50... Le ha tenido que pasar como a Joselito, que ser pequeñito le alargó sus papeles de niño pero llega un momento que los años cantan y se termina el trabajo de actor como niño y a empezar de cero en la cola del Inem.
Lyovin81
#2 A Joselito lo que le pasó no fue sólo que fuese un chavalillo menudo, es que me suena que le dieron alguna mandanga para retrasarle la adolescencia o algo así, y se quedó regular, con el pecho hundido y pinticas de yonki viejo. Le jodieron la vida pero bien.
Había un ejercicio que hacíamos mis amigos y yo en las barras del parque hace la tira de años que te dejaba el pecho palomo, lo llamábamos "hacer joselitos". Nadie hacía más de diez joselitos bien hechos, era criminal.
Perrota
Entiendo que han sido las drogas. Te arrastran hasta el infinerno.
