El ex comisionado de la dana José María Ángel es hospitalizado tras un presunto intento de suicidio

El excomisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel, ha sido trasladado de urgencia al hospital de Llíria, tras un rescate realizado por los bomberos en su domicilio de l’Eliana. Según las primeras informaciones fue un vecino del político socialista quien dio la voz de alarma al considerar que Ángel “se estaba portando de una manera poco habitual”. Según se apunta desde Las Provincias se investiga una tentativa de suicidio.