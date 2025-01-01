edición general
El ex comisionado de la dana José María Ángel es hospitalizado tras un presunto intento de suicidio

El excomisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel, ha sido trasladado de urgencia al hospital de Llíria, tras un rescate realizado por los bomberos en su domicilio de l’Eliana. Según las primeras informaciones fue un vecino del político socialista quien dio la voz de alarma al considerar que Ángel “se estaba portando de una manera poco habitual”. Según se apunta desde Las Provincias se investiga una tentativa de suicidio.

| etiquetas: josé maría ángel batalla , comisionado , dana , suicidio
10 comentarios
#1 oblitum
Esta investigación está acumulando más lodo que la dana en sí
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Otro suicidio de esos que conviene al PP, como el de Blesa "brazoslargos"
Rayder #8 Rayder
#6 Buena salida :troll:
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
El PP y sus suicidios...
Rayder #5 Rayder *
#2 Miembro del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE... Muy al tanto no estás de lo que paso con él :-D
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#5 No son lo mismo? xD
Rayder #7 Rayder
#4 que no es del PP.... #2
Joker_2O #4 Joker_2O
O lo intentaron suicidar, o es probable que estemos ante el primer caso de pepero con conciencia.
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#4 Es del PSOE.
lonnegan #10 lonnegan
#4 es socialista
